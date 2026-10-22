«На Наташку стала похожа»: Звезда «Счастливы вместе» сравнила себя со знаменитой актрисой
Актриса Бочкарева сравнила себя с Рудовой после пластики
Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарёва показала лицо после пластической операции и сравнила себя с Натальей Рудовой. Актриса пошутила, что стала похожа на коллегу, в совместном видео с хирургом Тимуром Хайдаровым, где также продемонстрировала результат вмешательства. Когда отёки спали, знаменитость заявила, что полностью довольна результатом преображения.
Слухи о пластике появились ещё в мае. Тогда Бочкарёва опровергла предположения, что улучшила внешность с помощью хирургии или уколов для похудения.
«Чуть на Наташку Рудову стала похожа», — сказала она на четвёртые сутки после операции.В весенний период вместо косметологических процедур актриса делала ставку на режим, питание и духовные практики. Видимо, результат её не устроил — и она решилась на радикальный метод поддержания молодости.