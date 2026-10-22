«На Наташку стала похожа»: Звезда «Счастливы вместе» сравнила себя со знаменитой актрисой

22 октября 2026, 21:08

Актриса Бочкарева сравнила себя с Рудовой после пластики

Наталья Бочкарева (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарёва показала лицо после пластической операции и сравнила себя с Натальей Рудовой. Актриса пошутила, что стала похожа на коллегу, в совместном видео с хирургом Тимуром Хайдаровым, где также продемонстрировала результат вмешательства. Когда отёки спали, знаменитость заявила, что полностью довольна результатом преображения.





Слухи о пластике появились ещё в мае. Тогда Бочкарёва опровергла предположения, что улучшила внешность с помощью хирургии или уколов для похудения.



