Дочь Павла Воли и Ляйсан Утяшевой призналась, что хочет быть популярнее родителей

28 июля 2025, 17:52

Павел Воля и Ляйсан Утяшева (Фото: Telegram, @utiashevaliasan)

Десятилетняя дочь телеведущих Павла Воли и Ляйсан Утяшевой София призналась, что хочет стать известнее родителей. В планах у девочки стать знаменитой. Об этом она сообщила в интервью Лауре Джугелии.





По словам Софии, она спокойно относится к тому, что мама и папа — медийные личности, в будущем она собирается стать ещё более популярной, чем родители.

«<…> Чтобы я была такая узнаваемая не из-за родителей, а чтобы они продолжили свою историю мной и Робертом», — сказала девочка.