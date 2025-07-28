Дочь Павла Воли и Ляйсан Утяшевой призналась, что хочет быть популярнее родителей
Десятилетняя дочь телеведущих Павла Воли и Ляйсан Утяшевой София призналась, что хочет стать известнее родителей. В планах у девочки стать знаменитой. Об этом она сообщила в интервью Лауре Джугелии.
По словам Софии, она спокойно относится к тому, что мама и папа — медийные личности, в будущем она собирается стать ещё более популярной, чем родители.
«<…> Чтобы я была такая узнаваемая не из-за родителей, а чтобы они продолжили свою историю мной и Робертом», — сказала девочка.К слову, во время беседы София сидела спиной к камере. Дело в том, что Воля и Утяшева не показываю лицо дочери. Кроме того, у детей телеведущих нет современных смартфонов с доступом в интернет, они пользуются кнопочными телефонами.