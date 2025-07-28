Солистка группы «Мираж» Болдышева рассказала, как пела с больным голосом

28 июля 2025, 17:38

Солистка «Мираж» Болдышева: когда у меня болело горло, за меня пели зрители

Екатерина Болдышева (Фото: кадр с выступления с песней «Музыка нас связала»)

Екатерина Болдышева впервые была представлена публике в группе «Мираж» в 1990 году на новогоднем «Голубом огоньке» основателем и идеологом группы Андреем Литягиным.





Певица поделилась с «Газетой.Ru», как однажды потеряла голос прямо перед выступлением. По ее словам, это случилось 10 лет назад после водной прогулки на яхте.





«Я проснулась на следующее утро и поняла, что со связками что-то не так. Самое ужасное, что у нас в этот вечер концерт на Дне города в Липецке, а я еле говорю», — поделилась она.

«Так мы и пели весь концерт: строчку я, строчку зрители», — вспомнила артистка.