Дочь Пескова объяснила, почему не позвала отца на свадьбу

Александр Песков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Дочь пародиста Александра Пескова Дария объяснила, почему на ее свадьбе не было отца. Об этом она сообщила в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.
По ее словам, она не позвала Пескова, поскольку боялась, что он может все испортить.
Она добавила, что полгода не общалась с пародистом. Впервые за долгое время они поговорили в день рождения Пескова, который был накануне свадьбы.
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«Зная моего папу, от него можно много чего ожидать. Честно говоря, я была… Знаете, как в фильмах показывают такой момент: "Скажите, если кто-то против этой свадьбы?" Я могла допустить такое, что мой папа каким-то образом скажет: "А вот я против"», — пояснила Дария.
Она добавила, что полгода не общалась с пародистом. Впервые за долгое время они поговорили в день рождения Пескова, который был накануне свадьбы.
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Екатерина Коршунова