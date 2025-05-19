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Дочь Пескова объяснила, почему не позвала отца на свадьбу

Дочь Пескова не позвала отца на свадьбу из-за страха, что он испортит торжество
Александр Песков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Александр Песков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Дочь пародиста Александра Пескова Дария объяснила, почему на ее свадьбе не было отца. Об этом она сообщила в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.
По ее словам, она не позвала Пескова, поскольку боялась, что он может все испортить.

«Зная моего папу, от него можно много чего ожидать. Честно говоря, я была… Знаете, как в фильмах показывают такой момент: "Скажите, если кто-то против этой свадьбы?" Я могла допустить такое, что мой папа каким-то образом скажет: "А вот я против"», — пояснила Дария.

Она добавила, что полгода не общалась с пародистом. Впервые за долгое время они поговорили в день рождения Пескова, который был накануне свадьбы.

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#свадьба
#отношения
#брак
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Лера Кудрявцева в день 54-летия сделала эмоциональное обращение
19 мая 2025, 10:46

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @leratv)

19 мая Лере Кудрявцевой исполняется 54 года. В честь праздника телеведущая опубликовала в своем Telegram-канале видео в эффектном образе.
Знаменитость предстала с выразительным макияжем и в белом приталенном брючном костюме. Кудрявцева эмоционально подписала ролик, отметив, что испытывает невероятную благодарность за все, что было в ее жизни.

«Сегодня я родилась. Спасибо маме и папе за жизнь, за сестру. Спасибо, Господи, что у меня есть двое детей, муж, любимая профессия и друзья. Спасибо за все испытания, за эмпатию, за слёзы, переживания за всех — благодаря этому я еще чувствую себя человеком и радуюсь, что не оскотинилась», — написала телеведущая.

Кудрявцева также пожелала, чтобы наступил мир во всем мире.

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«Миссис Вселенная-2023» Ольга Каменская испытала панику на пляже в Майами
19 мая 2025, 09:36

Ольга Каменская (Фото: Инстаграм* @kamenolga)

Победительница конкурса «Миссис Вселенная-2023» чуть не стала жертвой акулы. В своем блоге Ольга Каменская опубликовала ролик с пляжа в Майами. Она сняла морскую хищницу, которая плавала у берега.
Королева красоты рассказала, что отдыхала на пляже с 6-летней дочерью Эммой. Ольга загорала, а ребенок находился в воде. Каменская испугалась, когда спасатели начали кричать, что в воде акула. Она начала искать дочь, однако долго не могла ее найти.

«Меня чуть не съела акула! Меня до сих пор трясет. Уже несколько часов. Я не могу успокоиться, не могу забыть этот момент», — заявила россиянка.

Королева красоты сообщила, что нашла дочь на берегу. Осознав, что Эмма жива, Каменская заплакала.

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Связь с Тимати и дочь от тайного мужчины: что известно о жене Алексея Воробьева Аиде Гарифуллиной и почему они скрывают свой брак
19 мая 2025, 09:26

Алексей Воробьев (фото: Instagram* / mr.alexsparrow)

На прошлой неделе в сети появилась шокирующая новость: завидный холостяк Алексей Воробьев тайно женился. Что известно о его избраннице и почему пара до сих пор не афиширует отношения, расскажет «Радио 1».

Начало романа Воробьева и Гарифуллиной

По слухам отношения Алексея Воробьева и Аиды Гарифуллиной начались ещё зимой во время съёмок третьего сезона шоу «Фантастика», где они оба принимали участие.

«Влюблённых часто видели вместе как в России, например, на Патриарших прудах, так и за границей, в Вене, где Аида проводит большую часть времени. Они не стали затягивать с регистрацией брака и уже в апреле расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы», — сообщает Super.ru.
Интересно, что бракосочетание состоялось после того, как Алексей Воробьёв оказался в центре скандала в социальных сетях из-за своих комментариев о девушках с макияжем. Говорят, именно это стало причиной, по которой пара решила не афишировать свои отношения до последнего момента. Алексея Воробьёва знают многие в России, тогда как Аида Гарифуллина известна в меньшей степени. Однако, если все слухи подтвердятся, можно сказать, что певец выбрал себе действительно завидную невесту.


Биография Аиды Гарифуллиной


Аида Гарифуллина (Фото: Телеграм @AidaGarif)

Аида Гарифуллина появилась на свет 30 сентября 1987 года в Казани. Её мать — известный хоровой дирижёр, а отец занимается бизнесом и предпочитает оставаться вне поля зрения. В их доме всегда звучала классическая музыка, а к маме будущей звезды часто приходили артисты на занятия. Аиду было трудно оставить одну, поэтому она нередко сопровождала мать на репетиции, наблюдала за хором и подпевала. Позже она призналась, что таким образом освоила репертуар.

Мама Ляйля Гарифуллина активно поддерживала творческие устремления своей дочери и стала её первым наставником, помогая определиться с будущей профессией. В возрасте четырёх лет, после посещения балетного спектакля в Казанском театре оперы и балета, Аида решила заниматься в детской балетной студии. Позже она переключила своё внимание на вокал и обучение игре на фортепиано. Юная Аида экспериментировала с различными музыкальными жанрами, включая романсы, но истинным призванием для неё стала опера — к этому выводу она пришла уже во время учёбы в университете.


Начало карьеры

Карьера Аиды Гарифуллиной началась с её первого публичного выступления в возрасте пяти лет. Уже в юности её достижения в академическом пении стали заметны: она активно участвовала в конкурсах и фестивалях, часто становясь лауреаткой. Важным этапом в её карьере стало получение стипендии, учреждённой мэром Казани Ильсуром Метшиным, которая была предназначена для поддержки молодых талантов. Эта финансовая помощь позволила Аиде продолжить обучение в Германии, где она начала осваивать оперное искусство в Нюрнбергской высшей школе музыки.

В 2007 году Аида Гарифуллина поступила в Университет музыки и исполнительского искусства в Вене. В 2013 году она завоевала первую премию на престижном международном конкурсе оперных исполнителей «Опералия», основанном знаменитым Пласидо Доминго. После этого Доминго пригласил её выступить в Китае, а через год Аида поделила сцену с выдающимся Андреа Бочелли.

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В 2012 году она записала дуэт с Тимати и пыталась представить эту песню на «Евровидении» от России, однако их обошли «Бурановские бабушки». В 2017 году состоялся её первый сольный концерт в Москве. Позже Гарифуллина выступила на сцене парижской Оперы Бастилии, где исполнила главную роль в опере «Снегурочка», поставленной режиссёром Дмитрием Черняковым. С этой же ролью она блистала на сцене Мариинского театра в рамках фестиваля «Звёзды белых ночей» летом 2018 года.

Записав альбом Si вместе с Андреа Бочелли, в котором также принимали участие Дуа Липа, Эд Ширан и The Weeknd, казанская певица отправилась в тур по США с оперной легендой. Одним из самых запоминающихся моментов стала церемония открытия чемпионата мира по футболу, состоявшаяся 14 июня 2018 года в Москве. На стадионе «Лужники» Аида выступила в дуэте с британским исполнителем Робби Уильямсом, исполнив известную композицию Angels.

Аида Гарифуллина не ограничивается только оперным жанром. Она сотрудничала с Тимати, стремилась участвовать в «Евровидении» и принимала участие в модных показах. В 2011 году артистка участвовала в телевизионном проекте «Призрак оперы», где исполняла дуэт с Димой Биланом, но их выступление не прошло дальше из-за критики жюри.

После некоторого перерыва Аида вернулась на телевидение в качестве ведущей шестого сезона телепередачи «Большая опера», работая в паре с Николаем Цискаридзе. В 2022 году она вошла в состав жюри шоу «Аватар», где сотрудничала с Идой Галич, Тимуром Батрутдиновым, Сергеем Лазаревым и Марком Тишманом. Однако из-за плотного концертного графика Гарифуллина покинула проект после шести эпизодов, и её место заняли приглашённые звёзды.

В 2025 году она стала участницей шоу «Фантастика», где познакомилась со своим будущим мужем — Алексеем Воробьёвым. Примечательно, что после новостей о свадьбе артистов есть лишь одно фото, где они позируют вместе.

Личная жизнь Аиды Гарифуллиной

До определённого момента личная жизнь Аиды Гарифуллиной оставалась в тайне, пока в 2017 году она неожиданно не сообщила о рождении дочери Оливии. Поклонники даже не заметили, что певица была беременна, так как она быстро вернулась на сцену. Аида предпочитает не раскрывать имя отца девочки. В прессе высказывались предположения, что им может быть бывший теннисист Марат Сафин, но сама певица эти слухи не подтвердила.

В 2016 году Гарифуллина упоминала о романе с известным теннисистом. Их отношения продолжались около года и изначально держались в секрете. Позже пара начала делиться совместными фотографиями в социальных сетях, посещала мероприятия и даже задумывалась о будущем, хотя на тот момент Аида жила в Вене, а Сафин — в Москве. Тем не менее до свадьбы дело не дошло, и к началу 2017 года их отношения завершились. По словам знакомых пары, расстояние стало решающим фактором.

После этого о личной жизни оперной певицы Аиды Гарифуллиной долгое время не было никаких новостей, пока в середине мая СМИ не начали обсуждать её возможные отношения с Алексеем Воробьёвым. Ни Воробьёв, ни Гарифуллина не сделали официальных заявлений по этому поводу, оставив фанатов в недоумении.

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Заслуженный артист России Николай Носков активно выступает, несмотря на проблемы со здоровьем. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По словам окружения певца, его состояние стабильное, однако бывают проблемы с давлением. Несмотря на это, Носков активно строит концертный график.

Организаторы выступлений принимают заказы и оплату вперед, но при этом предупреждают, что концерт может внезапно отмениться из-за резкого ухудшения самочувствия артиста. Решение он принимает утром, как только просыпается.

В Москве Носков готов выступать за 2 млн рублей, а в регионах — от 2,5 млн рублей.

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#график
#артист
#певец
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19 мая 2025, 08:49

Екатерина Копанова (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Актриса Екатерина Копанова рассказала о своем отношении к диетам, передает «Леди Mail.ru».
Звезда сериала «Дылды» подчеркнула, что негативно относится к диетам.

«Диета — это стресс для организма: ты скинешь вес на пару недель-месяц, но потом он вернется, потому что организм не понимает, что с ним происходит», — объяснила Копанова.

Артистка заявила, что поддерживает более здоровый подход к сбросу веса.

Екатерина Копанова известна по ролям в сериалах «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Триггер», «Дылды» и «Маня и Груня» и других.

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