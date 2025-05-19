Звезда «Ландышей» сделал предложение своей девушке на набережной в Петербурге

Звезда 90-х Ирина Салтыкова призналась, что попытки вернуться на большую сцену не увенчались успехом. В эфире «Когда все дома» на телеканале «Россия 1» певица рассказала, почему отказывается от новых песен и как изменился ее взгляд на жизнь.