Звезда «Ландышей» сделал предложение своей девушке на набережной в Петербурге

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Звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Сергей Городничий сделал предложение своей девушке Валерии Денисовой. Об этом событии пара рассказала в соцсетях.
Во время вечерней прогулки по Петербургу актер встал на одно колено и попросил Валерию стать его женой. Девушка ответила согласием.
Знакомство влюбленных состоялось на съемках сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», где Денисова работала помощницей ассистента по актерам, а Городничий исполнял главную роль. Личная жизнь артиста удивительным образом перекликается с судьбой его персонажа.
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Знакомство влюбленных состоялось на съемках сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», где Денисова работала помощницей ассистента по актерам, а Городничий исполнял главную роль. Личная жизнь артиста удивительным образом перекликается с судьбой его персонажа.
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Екатерина Коршунова