Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Звезда «Ландышей» сделал предложение своей девушке на набережной в Петербурге

Звезда «Ландышей» сделал предложение своей девушке на набережной в Петербурге

Актёр «Ландышей» Городничий готовится к свадьбе со своей невестой
Фото: iStock/artisteer

Фото: iStock/artisteer

Звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Сергей Городничий сделал предложение своей девушке Валерии Денисовой. Об этом событии пара рассказала в соцсетях.
Во время вечерней прогулки по Петербургу актер встал на одно колено и попросил Валерию стать его женой. Девушка ответила согласием.

Знакомство влюбленных состоялось на съемках сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», где Денисова работала помощницей ассистента по актерам, а Городничий исполнял главную роль. Личная жизнь артиста удивительным образом перекликается с судьбой его персонажа.

Читайте также:

«Настало время сделать все по-взрослому»: Деревянко сделал предложение возлюбленной

Анне Седоковой грозит банкротство из-за иска семьи Яниса Тиммы на 60 млн

Невеста Патрика Шварценеггера рассказала, когда они поженятся
#актёр
#жизнь
#любовь
#семьи
#девушка
#отношения
#свадьба
Марк Эйдельштейн появился на красной дорожке Каннского кинофестиваля
19 мая 2025, 07:51

Марк Эйдельштейн (Фото: ВКонтакте @m.eydel)

Актер Марк Эйдельштейн появился на Каннском кинофестивале, передает Super.ru.
На мероприятии восходящая звезда мирового кино присутствовал в классическом смокинге. Марк скромно прошелся перед камерами и даже не стал веселиться, как делал это на «Оскаре».

Стоит отметить, что ни один из коллег по фильму «Анора» не присоединился к Эйдельштейну в Каннах. В своем Telegram-канале актер показал, что привез с собой в Канны дымковские игрушки с изображениями героев оскароносной картины.

Читайте также:

Марка Эйдельштейна могли отчислить из театрального вуза за увлечение Голливудом

«Мне было больно»: Марк Эйдельштейн признался в зависти Юре Борисову

Марк Эйдельштейн рассказал, обижает ли его прозвище «русский Тимоти Шаламе»
#кино
#актёр
#игрушки
#картины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Брошу-ка эту затею»: Ирина Салтыкова призналась, почему оставила попытки вернуться на большую сцену
Ирина Салтыкова объяснила решение оставить попытки вернуться на большую сцену
19 мая 2025, 07:32

Ирина Салтыкова (Фото: Instagram @irinasaltykova_official)

Звезда 90-х Ирина Салтыкова призналась, что попытки вернуться на большую сцену не увенчались успехом. В эфире «Когда все дома» на телеканале «Россия 1» певица рассказала, почему отказывается от новых песен и как изменился ее взгляд на жизнь.
В 90-е и начале 2000-х песни Ирины Салтыковой звучали повсюду, а ее яркий образ покорял сердца миллионов. Но с годами концертов стало меньше, и певица сознательно отошла от сцены. Она ждет композицию, которая затронет ее душу, и не хочет возвращаться к образу беззаботной звезды.

«Я не находила за это время хороших песен. Мне предлагали, а я понимаю, что-то не то или то же самое. Я поняла, брошу-ка я эту затею», — признавалась 59-летняя артистка в беседе с Тимуром Кизяковым.
Ирина Салтыкова (Фото: Instagram* @irinasaltykova_official)

Салтыкова добавила, что с возрастом приоритеты изменились. Сейчас певица наслаждается спокойной жизнью за городом, вдали от шоу-бизнеса. Собирать стадионы и жить в бешеном ритме ей больше не по душе, а творчество приносит радость только тогда, когда оно искреннее.

«У неё был миллион мужчин»: бывший муж Ирины Салтыковой раскрыл интимную правду о браке с певицей. Как жила солистка «Миража»
«У неё был миллион мужчин»: бывший муж Ирины Салтыковой раскрыл интимную правду о браке с певицей. Как жила солистка «Миража»
«Раньше что-то парились, достигали, а с возрастом ты в другую сторону поворачиваешься, наоборот. «Расслабься, все хорошо, все придет само по себе». Я получаю удовольствие», — отметила она.
Личная жизнь Ирины не была легкой. В 1987 году она сыграла свадьбу с Виктором Салтыковым, и вскоре у них родилась дочь — Алиса.

Ирина Салтыкова с дочкой Алисой (Фото: Instagram* @irinasaltykova_official)
Однако из восьми лет совместной жизни с мужем счастливым стал лишь первый год. Позже из-за проблем с карьерой тот стал пить. Дошло до рукоприкладства, а потом и измен. В результате они развелись. Певица больше не выходила замуж, хотя у нее были другие отношения.

Теперь Салтыкова делится мудростью с молодыми девушками, предостерегая от иллюзий.

«Те, кто пользуется внешностью и ищет богатого мужчину, останутся одинокими. Ничего из этого хорошего не выйдет. Человек просто должен знать, что жизнь его зависит от него конкретно, не от какого-то мужика», — подчеркнула она.
Читайте также:

«Боженька придумал меня другую»: Татьяна Овсиенко рассказала о боли несбывшейся мечты родить самой

«Она тебя раз-раз, и все. Что, расходиться?»: Прохор Шаляпин назвал измену мелочью, не стоящей развода

«Этот конкурс далеко не всегда про вокал»: Музыкальный критик объяснил, почему Клава Кока имела шансы победить на «Евровидении»

*Запрещенная в России экстремистская организация
#жизнь
#творчество
#певица
#фото
#звёзды
#человек
#шоу
#отношения
#instagram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Боженька придумал меня другую»: Татьяна Овсиенко рассказала о боли несбывшейся мечты родить самой
Татьяна Овсиенко рассказала о несбывшейся мечте родить и любви к приемному сыну
19 мая 2025, 07:03

Татьяна Овсиенко (Фото: Instagram* @tatianaovsienko_music)

Татьяна Овсиенко поделилась несбывшейся мечтой в эфире программы «Судьба человека». 58-летняя певица рассказала, как усыновление сына Игоря стало для нее спасением, но не уняло внутреннюю тоску полностью. Ей всегда хотелось родить своего малыша.
В разговоре с Борисом Корчевниковым экс-солистка группы «Мираж» вспомнила, как в молодости взяла из детдома тяжелобольного трехлетнего Игоря.

Врачи давали мальчику мало шансов, но Татьяна оплатила его лечение и буквально вырвала ребенка у болезни. Позже она оформила усыновление, и ее первый муж, продюсер Владимир Дубовицкий, стал для Игоря настоящим отцом.

Татьяна Овсиенко (Фото: кадр из песни на официальном Youtube-канале Татьяны Овсиенко)

Несмотря на радость материнства, Овсиенко призналась, что до сих пор переживает из-за невозможности родить самой.

«О детях, естественно, мечтали. Ходили, думали, как это можно сделать. Ну что буду говорить, Борь? Мои страдания по сей день есть внутри. Я понимаю, что на себе не испытала это ощущение, как нормальная женщина. Я понимаю, мне больно, но мне открывает сердце мой Игорь. Ну не сложилось», — поделилась она.
Татьяна приняла судьбу без родных детей это как свой путь.

Татьяна Овсиенко (Фото: Instagram* @tatianaovsienko_music)

«Может, Боженька придумал меня другую, чтобы я шла по своей тропинке. Может, судьба иная», — с грустью отметила она.
Сегодня Игорь, живущий в Америке, подарил ей внучку, которой скоро исполнится семь лет, и это стало для певицы источником тепла и счастья. Овсиенко смогла стать настоящей мамой и бабушкой, несмотря на все испытания.

В марте «Радио 1» передавало, что Татьяна Овсиенко рассталась с вышедшим из тюрьмы гражданским мужем Александром Меркуловым. Свадьба влюбленных так и не состоялась, хоть они и были вместе 17 лет, по словам исполнительницы.

Читайте также:

«Хватал и душил»: Соседи рассказали о манерах судимого сожителя Татьяны Овсиенко

«Она тебя раз-раз, и все. Что, расходиться?»: Прохор Шаляпин назвал измену мелочью, не стоящей развода

«Этот конкурс далеко не всегда про вокал»: Музыкальный критик объяснил, почему Клава Кока имела шансы победить на «Евровидении»

*Запрещенная в России экстремистская организация
#врачи
#испытания
#усыновление
#сердце
#женщина
#лечение
#певица
#болезни
#продюсер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Этот конкурс далеко не всегда про вокал»: Музыкальный критик объяснил, почему Клава Кока имела шансы победить на «Евровидении»
Критик Бабичев: Клава Кока могла поразить «Евровидение» харизмой при помощи Киркорова
19 мая 2025, 06:15

Клава Кока (Фото: Instagram* @klavacoca)

Музыкальный критик Евгений Бабичев оценил шансы Клавы Коки на успех на «Евровидении». По его словам, певица вполне могла попасть в десятку благодаря своей харизме и яркой подаче треков. Рассуждать на эту тему Бабичев стал в ответ на недавний комментарий от популярной блогерши.
Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала, что подготовила песню для международного конкурса «Евровидение» в 2022 году. Она надеялась выступить и принести победу России. Однако трек так и не был представлен публике

В беседе с URA.RU Бабичев отметил, что для успеха Клавы Коки на «Евровидении» нужна была поддержка опытной команды Филиппа Киркорова.

Клава Кока и Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @klavacoca)

«С Клавой должен был работать Филипп Киркоров и вся его греческая команда. В связи с этим можно было ожидать что-то интересное, как это и умеют делать греки с Киркоровым. Они уже неоднократно доказывали это в рамках конкурса», — пояснил критик.
«Машет ручками — и раскрутилась»: Юрий Лоза озвучил причину популярности Клавы Коки
«Машет ручками — и раскрутилась»: Юрий Лоза озвучил причину популярности Клавы Коки
По его мнению, профессиональная постановка могла бы вывести выступление Коки на новый уровень. Бабичев считает, что успех девушки зависел бы не только от вокала, который вызывает критику у некоторых других экспертов, таких как Юрий Лоза. У Клавы Коки есть один очень важный для «Евровидения» талант — обаяние, и умение захватить внимание зрителя.

Клава Кока (Фото: Instagram* @klavacoca)
«Мы прекрасно знаем, что конкурс «Евровидение» — это не всегда про вокал. (...) Поэтому проект с участием Коки мог бы получиться интересным. В десятку вполне могла бы попасть. Симпатичная молодая девчонка могла бы понравиться и тинейджерам, и просто мужчинам. Все они могли бы за нее проголосовать», — отметил критик.
Сравнивая Коку с другими участниками, Бабичев привел в пример рэпера Томми Кэша, занявшего третье место без выдающихся вокальных данных. Он уверен, что Клава могла бы повторить успех Манижи, последней российской участницы, попавшей в десятку.

Читайте также:

«Против меня сделали травлю в РФ»: Верка Сердючка спорит, что не говорила испортившую ей карьеру фразу «Раша, гудбай»

«Она тебя раз-раз, и все. Что, расходиться?»: Прохор Шаляпин назвал измену мелочью, не стоящей развода

«Чувствительная по натуре, необходимо закрыться»: Маша Распутина объяснила отказ спать с мужем в общей постели

*Запрещенная в России экстремистская организация
#конкурс
#проект
#певица
#вокал
#поддержка
#евровидение
#киркоров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Она тебя раз-раз, и все. Что, расходиться?»: Прохор Шаляпин назвал измену мелочью, не стоящей развода
Певец Прохор Шаляпин призвал людей понимающе относиться к изменам и сохранять брак
19 мая 2025, 04:32

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин выступил с откровением. Он считает, что измены в браке не повод для развода. На «Шоу Воли» певец поделился своим взглядом на семейную жизнь, призывая сохранять отношения несмотря ни на что.
В эфире программы Прохор Шаляпин заявил, что страсть в долгих отношениях может угасать, но это не должно разрушать семью. По его мнению, даже измены, которые иногда случаются, не являются причиной для расставания.

«Бывает такое, что любовь подувяла немножко — годы прошли. (...) 10-20-30 лет в браке, и ты на лайнере, а рядом красивая спортивная девочка… Она тебя раз-раз, а ты не понял ничего и там уже все. Что, из-за этого разводиться?», — поразился блогер.
Шаляпин рассказал, что у него есть собственный подход к подобным ситуациям. Если бы партнер изменил ему, он ответил бы тем же — тоже нашел себе интерес «на стороне», а затем стремился бы к примирению.

Илья Соболев, Прохор Шаляпин и Павел Воля (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

Он уточнил, что не призывает кого-то изменять любимым, но считает, что сохранить ценные для себя отношения с любимой — самое главное. Люди должны работать над ошибками, не спешить расходиться.

«Я прекрасно знаю, какое количество молоденьких красивых девочек вокруг вас. И я желаю вам долгой семейной жизни», — обратился он к ведущему Павлу Воле.
Прохор Шаляпин улетел на Бали с «губернаторской дочкой»: «Не хухры-мухры! Только я и она»
Прохор Шаляпин улетел на Бали с «губернаторской дочкой»: «Не хухры-мухры! Только я и она»
Позиция Шаляпина его собеседника очень удивила. Павел отметил, что, будучи влюбленным, даже не смотрит на других женщин.

«Не надо просто смотреть на молоденьких, не надо позволять себе этого. Зная, какая у меня жена, я даже не могу представить, что в мире есть лучше, чем она», — объявил Воля.
Читайте также:

«Чувствительная по натуре, необходимо закрыться»: Маша Распутина объяснила отказ спать с мужем в общей постели

«Только слепой не увидит посыла»: музыкальный критик раскрыл скрытый смысл новых песен Пугачевой

«Против меня сделали травлю в РФ»: Верка Сердючка спорит, что не говорила испортившую ей карьеру фразу «Раша, гудбай»

*Запрещенная в России экстремистская организация
#певец
#жизнь
#любовь
#брак
#шоу
#отношения
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате