«Меня чуть не съела акула!»: «Миссис Вселенная-2023» Ольга Каменская испытала панику на пляже в Майами

Ольга Каменская (Фото: Инстаграм* @kamenolga)
Победительница конкурса «Миссис Вселенная-2023» чуть не стала жертвой акулы. В своем блоге Ольга Каменская опубликовала ролик с пляжа в Майами. Она сняла морскую хищницу, которая плавала у берега.
Королева красоты рассказала, что отдыхала на пляже с 6-летней дочерью Эммой. Ольга загорала, а ребенок находился в воде. Каменская испугалась, когда спасатели начали кричать, что в воде акула. Она начала искать дочь, однако долго не могла ее найти.
Королева красоты сообщила, что нашла дочь на берегу. Осознав, что Эмма жива, Каменская заплакала.
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«Меня чуть не съела акула! Меня до сих пор трясет. Уже несколько часов. Я не могу успокоиться, не могу забыть этот момент», — заявила россиянка.
Королева красоты сообщила, что нашла дочь на берегу. Осознав, что Эмма жива, Каменская заплакала.
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Екатерина Коршунова