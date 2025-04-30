Дочь Петросяна прокомментировала решение суда о выселении из квартиры юмориста

Суд Москвы принял решение о выписке дочери знаменитого юмориста Евгения Петросяна из его московской квартиры. Как передает издание «‎kp.ru», такое требование было выдвинуто самим артистом, мотивировавшим свое желание отсутствием проживания Викторины в данной недвижимости длительное время.