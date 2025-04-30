Дочь Петросяна прокомментировала решение суда о выселении из квартиры юмориста

Евгений Петросян (Фото: Инстаграм* @petrosyanevgeny)
Суд Москвы принял решение о выписке дочери знаменитого юмориста Евгения Петросяна из его московской квартиры. Как передает издание «kp.ru», такое требование было выдвинуто самим артистом, мотивировавшим свое желание отсутствием проживания Викторины в данной недвижимости длительное время.
Сам Петросян охарактеризовал свою единственную дочь как бывшего члена семьи. Между ними прекратилось общение задолго до судебного разбирательства.
Викторина подтвердила факт отсутствия общения с отцом, отметив, что недавно узнала о вынесенном судом постановлении лично.
По распространённой версии, причиной прекращения отношений между дочерью и знаменитым комиком стала история романтического союза Петросяна с Татьяной Брухуновой.
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова начали открыто встречаться в конце 2017–начале 2018 годов, вскоре после официального разрыва Петросяна с предыдущей супругой, известной актрисой и телеведущей Еленой Степаненко. Официально о своих отношениях они заявили позже, уже в процессе оформления брачных документов.
Их официальный союз состоялся в декабре 2019 года, когда Татьяна официально вышла замуж за Петросяна, став его пятой официальной супругой.
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*Запрещен в РФ
Викторина подтвердила факт отсутствия общения с отцом, отметив, что недавно узнала о вынесенном судом постановлении лично.
По распространённой версии, причиной прекращения отношений между дочерью и знаменитым комиком стала история романтического союза Петросяна с Татьяной Брухуновой.
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова начали открыто встречаться в конце 2017–начале 2018 годов, вскоре после официального разрыва Петросяна с предыдущей супругой, известной актрисой и телеведущей Еленой Степаненко. Официально о своих отношениях они заявили позже, уже в процессе оформления брачных документов.
Их официальный союз состоялся в декабре 2019 года, когда Татьяна официально вышла замуж за Петросяна, став его пятой официальной супругой.
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*Запрещен в РФ
Дарья Осипова