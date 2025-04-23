Татьяна Брухунова благодарит Евгения Петросяна за внимание и заботу

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян (Фото: Telegram-канал @mamashaVagashi)
Татьяна Брухунова публично выразила благодарность Евгению Петросяну за его внимание и заботу.
В своем блоге она поделилась, что Петросян радует ее без повода, отметив, что внимание бесценно. Татьяна показала роскошный букет сирени, который стал подарком от супруга.
Несмотря на значительную разницу в возрасте (44 года) и критику со стороны общественности, супруги уже пять лет вместе и воспитывают двух детей — сына Вагана и дочь Матильду. Брухунова редко комментирует свои отношения, но в этот раз не смогла удержаться от теплых слов о Петросяне.
Татьяна Брухунова в очередной раз сцепилась с хейтерами, критикующими её необычный стиль. Жена Евгения Петросяна называет себя законодательницей мод, а критику воспринимает как неспособность людей смириться с тем, что она не носит простые джинсы и футболки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Несмотря на значительную разницу в возрасте (44 года) и критику со стороны общественности, супруги уже пять лет вместе и воспитывают двух детей — сына Вагана и дочь Матильду. Брухунова редко комментирует свои отношения, но в этот раз не смогла удержаться от теплых слов о Петросяне.
Татьяна Брухунова в очередной раз сцепилась с хейтерами, критикующими её необычный стиль. Жена Евгения Петросяна называет себя законодательницей мод, а критику воспринимает как неспособность людей смириться с тем, что она не носит простые джинсы и футболки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова