Дочь певицы Алсу собирается поступать на юридический факультет в США
Дочь певицы Алсу окончила частную школу-пансион в Принстоне и будет поступать на юридический факультет одного из университетов США. Об этом сообщает KP.RU.
17-летняя Микелла завершила обучение в The Hun School of Princeton, где усиленно готовят к поступлению в американские высшие учебные заведения. Год обучения в этой частной школе обходился семье в более чем 65 тысяч долларов. Дочь певицы училась там только в старших классах, а до этого получала образование в российской школе.
Микелла также увлекается музыкой, однако на время поступления она решила отложить занятия. Алсу ранее отмечала, что музыкальная карьера нестабильна, поэтому она хочет, чтобы дочь получила качественное высшее образование.
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