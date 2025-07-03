Дочь певицы Алсу собирается поступать на юридический факультет в США

03 июля 2025, 16:54

Алсу (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Дочь певицы Алсу окончила частную школу-пансион в Принстоне и будет поступать на юридический факультет одного из университетов США. Об этом сообщает KP.RU.