«Теперь другой вкус»: певица Алсу рассказала, какое для нее идеальное свадебное платье

Алсу (фото: Instagram* / alsou_a)
Почти год прошёл с момента развода певицы Алсу с предпринимателем Яном Абрамовым, и поклонники с интересом следят за личной жизнью артистки, ожидая новостей о новом романе. Пока же она утверждает, что её сердце свободно, однако не исключает, что снова может выйти замуж.
Артистка призналась, что уже представляет, в каком образе хотела бы пойти под венец. По её словам, первое свадебное платье сохранилось, и она до сих пор в него помещается — фигура Алсу почти не изменилась со времён юности. Однако вкусы за эти годы стали другими.
Напомним, ранее завершились судебные разбирательства между Алсу и Абрамовым по поводу раздела совместно нажитого имущества. По словам адвоката предпринимателя, суд встал на сторону его клиента. Подробности дела не разглашаются, однако, по слухам, певице пришлось отказаться от претензий на часть состояния бывшего супруга из-за давления с его стороны.
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«Тогда в юности, в молодости мне хотелось быть принцессой. У меня было такое корсетное платье с пышной юбочкой. Сегодня у меня совершенно другой вкус. Что-то более сдержанное, более элегантное», — рассказала Алсу в интервью порталу 7Дней.ru на премии RU.TV.
Напомним, ранее завершились судебные разбирательства между Алсу и Абрамовым по поводу раздела совместно нажитого имущества. По словам адвоката предпринимателя, суд встал на сторону его клиента. Подробности дела не разглашаются, однако, по слухам, певице пришлось отказаться от претензий на часть состояния бывшего супруга из-за давления с его стороны.
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Дайана Хусинова