Дочь певицы Глюкозы Лидия посетила Кремль в дерзком образе

01 июля 2025, 21:06

Дочь певицы Глюкозы Лидия привлекла внимание ярким образом

Лидия Чистякова-Ионова (Фото: Instagram* @lidus_music)

Старшая дочь певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной под псевдонимом Глюкоза, посетила Кремль в ярком образе. Об этом сообщает mk.ru.





Лидия прибыла в Кремль для участия в сборном концерте. Девушка привлекла к себе внимание достаточно дерзким образом. Дочь певицы была облачена в необычный наряд с черно-белым принтом. Массивные ботинки и по-особенному окрашенные волосы дополняли неординарный образ. Главной деталью, приковывающей взгляд, стал пирсинг в носу девушки.



Лидия мило поговорила с журналистами и сообщила, что ещё не определилась до конца с будущим.

«Я мечтаю знать русский ещё лучше, чем я знаю его сейчас. Я рано пришла в своё дело, но всё ещё ищу свой путь», — заявила девушка.