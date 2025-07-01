«Она всю жизнь в статусе чьей-то любовницы!»: невеста Григория Лепса «обрушилась» на Викторию Боню за клевету
Аврора Киба назвала «смешными» слова Виктории Бони о долгах отца
Невеста Григория Лепса жестко ответила Виктории Боне, заявившей о многомиллионных долгах ее отца. В своем блоге Аврора Киба назвала эту информацию «смешной».
«Виктория далека от кругов общения моей семьи и всю жизнь находилась в статусе чьей-то любовницы, а не журналиста! Чтобы быть журналистом, нужно заканчивать журфак, как Ксения Собчак, а не курсы "Останкино"… Или факультет пищевых производств. Тут кто на что учился… Простите», — написала девушка.
По словам Авроры, она не знала о произошедшем до тех пор, пока ей не пришло множество сообщений со словами Бони. Киба обратила внимание на то, что сумма в 25 млн рублей, которую, по мнению телеведущей, должны выплатить родственники невесты Лепса, расходуется ими за лето.
Девушка добавила, что Виктория Боня хотела «пропиариться» за счет нее.
Ранее Виктория Боня раскрыла правду о семье избранницы Лепса. Подробнее читайте в материале «Радио 1».