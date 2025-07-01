«Баснословно дорого»: Раскрыта стоимость нарядов Надежды Кадышевой

01 июля 2025, 17:37

Раскрыта стоимость концертных нарядов Надежды Кадышевой

Надежда Кадышева (Фото: Instagram* @kadishevaru)

Народная артистка России Надежда Кадышева сейчас на новой волне популярности. Она вызывает интерес не только своими душевными песнями, но и необычайно яркими нарядами. Эксперты в разговоре с «Абзацем» раскрыли стоимость концертного гардероба певицы.





В обществе бытует мнение, что цена за костюмы Кадышевой колоссальная. Продюсер Сергей Дворцов согласился с данным убеждением.

«Стоимость одного костюма может достигать 1 миллиона рублей. А у нее для каждого номера – свой. Все, что Надежда Кадышева зарабатывает, вкладывает в дело. Её наряды очень сложные в плане пошива, на них много декора», — заявил Дворцов.

«Хочется наполнения интересными деталями из русского национального костюма. Но, если сравнить сегодняшние образы с образами 2010–2015-х годов, сейчас намного лучше», — сообщила эксперт.