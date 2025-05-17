Покинувшую Россию Аллу Пугачёву лишили пенсии на Кипре

Алла Пугачева (фото: Instagram* @alla_orfey)
Покинувшая Россию Алла Пугачёва на протяжении трёх лет получает от государства пенсию. Учитывая все заслуги певицы, её ежемесячное пособие составляет около 60 тысяч рублей.
Также отмечается, что Пугачёвой полагаются доплаты за звание народной артистки СССР и выступление в Чернобыле перед ликвидаторами практически сразу же после аварии, что обернулось для звезды облучением.
В Израиле, куда изначально перебралась Пугачёва с семьёй, ей ничего не выплачивали. По законам страны, на пенсию могут претендовать граждане, отработавшие на благо государства не менее 10 лет.
На Кипре, где певица проживает сейчас, ей тоже ничего не выплачивают. Она могла бы претендовать на выплаты, но только в том случае, если у неё нет другого пенсионного дохода. Однако, даже если Пугачёва откажется от российских пособий, она не сможет претендовать на кипрские, поскольку не прожила в одной из стран Евросоюза хотя бы 20 лет.
Конечно, ни для кого не секрет, что у 75-летней Аллы Борисовны достаточно средств для жизни, однако от российской пенсии она всё же не отказывается.
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В Израиле, куда изначально перебралась Пугачёва с семьёй, ей ничего не выплачивали. По законам страны, на пенсию могут претендовать граждане, отработавшие на благо государства не менее 10 лет.
На Кипре, где певица проживает сейчас, ей тоже ничего не выплачивают. Она могла бы претендовать на выплаты, но только в том случае, если у неё нет другого пенсионного дохода. Однако, даже если Пугачёва откажется от российских пособий, она не сможет претендовать на кипрские, поскольку не прожила в одной из стран Евросоюза хотя бы 20 лет.
Конечно, ни для кого не секрет, что у 75-летней Аллы Борисовны достаточно средств для жизни, однако от российской пенсии она всё же не отказывается.
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Анастасия Чинкова