Платье, клатч и хиругический ботинок: Келли Брук запечатлели на показе фильма в Лондоне

Келли Брук (Фото: Инстаграм*/iamkb)
Келли Брук пришла на показ фильма «Миссия невыполнима: Последняя расплата» в Лондоне. Вместе с ней мероприятие посетил муж — инструктор по дзюдо Джереми Паризи. Пара мгновенно попала в объектив папарацци.
Для выхода в свет звезда выбрала блестящее алое платье с глубоким V-образным декольте и разрезом до самого бедра. Она уложила волосы мягкой волной нанесла и легкий макияж с акцентом на глаза. Роскошный образ дополнили серебристый клатч и крупные серьги. Единственное, что с ним не сочеталось, - это хирургический ботинок на правой ноге.
Ранее модель перенесла операцию, однако не стесняется демонстрировать последствия хирургического вмешательства. К слову, сопровождающий ее супруг предпочел элегантный классический костюм в черном цвете. Фотографы запечатлели их с широкими улыбками на лицах.
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Ранее модель перенесла операцию, однако не стесняется демонстрировать последствия хирургического вмешательства. К слову, сопровождающий ее супруг предпочел элегантный классический костюм в черном цвете. Фотографы запечатлели их с широкими улыбками на лицах.
Келли Брук и Джереми Паризи (Фото: Инстаграм*/iamkb)
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Лидия Пономарева