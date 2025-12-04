«Неадекватные»: Юлианна Караулова пожаловалась на билеты в канун Нового года

04 декабря 2025, 12:42

Юлианна Караулова рассказала о работе и отпуске на новогодних праздниках

Юлианна Караулова (Фото: Instagram* / @yulianna_karaulova)

Юлианна Караулова рассказала, что её новогодняя ночь будет далека от спокойного отдыха: буквально через десять минут после боя курантов певица отправится на работу. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Артистка призналась, что традиционно мечтает посвятить праздничные выходные отдыху и улететь куда-нибудь греться, но цены на авиабилеты в этом году её неприятно удивили.



По словам певицы, она решила поискать варианты путешествий, однако быстро впала в уныние — стоимость перелётов оказалась настолько высокой, что Караулова даже отложила покупку билетов.





«Я ужаснулась, когда открыла сайт с авиабилетами. Это что такое вообще?! Неадекватные. Я пока на стадии депрессии, поэтому ещё ничего не покупала. Сама жду (из подарков) пощады от Деда Мороза и Нового года», — со смехом поделилась артистка.