«Дочь профессора»: Дмитрий Дибров одобрил выбор 16-летнего сына

28 октября 2026, 22:37

Дмитрий Дибров познакомился с девушкой старшего сына на рок-фестивале

Дмитрий Дибров (Фото: Instagram* / @dibrov__official)

Дмитрий Дибров познакомился с избранницей своего 16-летнего сына Александра и одобрил его выбор. На премьере сериала «Красота» телеведущий рассказал, что молодые люди встретились на рок-фестивале, где присутствовал и он сам. Об этом сообщает Super.





По словам Диброва, девушка играет на гитаре, а её отец — профессор. Телеведущий также знаком с родителями избранницы и знает её семью. Дмитрий отметил, что в отношениях особенно важно найти человека, с которым интересно общаться.





«Прежде всего нужно искать собеседника. Это качество в романе, в браке понадобится чаще остальных», — поделился он.

«Прежде всего спроси, какую музыку она любит. Ничего не получится в сопряжении характеров людей, которые любят разную музыку», — заявил Дмитрий.