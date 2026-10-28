«Дочь профессора»: Дмитрий Дибров одобрил выбор 16-летнего сына
Дмитрий Дибров познакомился с девушкой старшего сына на рок-фестивале
Дмитрий Дибров познакомился с избранницей своего 16-летнего сына Александра и одобрил его выбор. На премьере сериала «Красота» телеведущий рассказал, что молодые люди встретились на рок-фестивале, где присутствовал и он сам. Об этом сообщает Super.
По словам Диброва, девушка играет на гитаре, а её отец — профессор. Телеведущий также знаком с родителями избранницы и знает её семью. Дмитрий отметил, что в отношениях особенно важно найти человека, с которым интересно общаться.
«Прежде всего нужно искать собеседника. Это качество в романе, в браке понадобится чаще остальных», — поделился он.При этом вмешиваться в личную жизнь сына Дибров не намерен. Он готов поделиться советом, если Александр сам обратится к нему за помощью. Телеведущий считает, что общие музыкальные предпочтения могут стать хорошей основой для отношений.
«Прежде всего спроси, какую музыку она любит. Ничего не получится в сопряжении характеров людей, которые любят разную музыку», — заявил Дмитрий.Он также добавил, что у сына есть собственный дом, где тот при желании может жить вместе с избранницей. Контролировать каждый шаг Александра отец не собирается.
Напомним, у Дмитрия Диброва пятеро детей. Трое младших — Александр, Фёдор и Илья — родились в браке с Полиной Дибровой. Супруги официально развелись в сентябре 2025 года после 16 лет совместной жизни. Сейчас Александру 16 лет, Фёдору — 13, а Илье — 11.