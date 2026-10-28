«Ты должен мне всё»: Владимир Маркони объяснил, почему не разведётся с женой

28 октября 2026, 21:53

Телеведущий Владимир Маркони объяснил, почему не разведётся с женой

Владимир Волковыский (Фото: Instagram* @vladimir_markoni)

Телеведущий Владимир Маркони (настоящее имя — Владимир Волковыский) на пресс-завтраке с Димой Масленниковым, Клавой Кокой и участниками шоу «Три Острова» рассказал, что по брачному договору всё имущество записано на его жену.





Комик, как сообщает Super, вряд ли решился бы на реалити с женой — он уверен, что после подобного опыта многие пары распадаются. Артист пошутил, что не может развестись с супругой не только из-за детей и общих финансов, но и потому, что в случае разрыва всё достанется ей.

«Мне кажется, что семейная жизнь и семейное благополучие гораздо ценнее, чем приехать на шоу. И никто не выходит чистым из подобных шоу. <...> Мы не можем развестись. У нас дети, у нас общее имущество, у нас общий счёт — мы связаны со всех сторон. Разумеется, [договор есть]. В этом договоре написано: «Володя, ты должен мне всё». Поэтому наш брак очень крепкий», — заявил ведущий.