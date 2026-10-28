«Может обижаться»: Иван Охлобыстин рассказал о привычке, которая раздражает жену
Иван Охлобыстин признался, зачем каждое утро уходит из дома на два часа
Актёр Иван Охлобыстин рассказал о привычке, которая порой становится причиной недовольства его супруги Оксаны. По словам артиста, жена в целом быстро отходит от обид, однако его стремление к уединению иногда создаёт неудобства в семейной жизни. Об этом сообщает «Леди Mail».
Охлобыстин объяснил, что специфика его профессии предполагает постоянное общение с большим количеством людей. Поэтому время от времени ему необходимо побыть одному и восстановить силы вдали от окружающих. Ради этого актёр готов даже вставать очень рано.
«Специфика моей работы подразумевает, что большую часть жизни я окружён немалым количеством людей. Поэтому случаются периоды, когда мне нужно провести время в одиночестве. И вот каждое утро по полтора-два часа могу гулять перед работой, даже специально очень рано подняться ради такого дела», — рассказал Иван.Артист признался, что особенно любит лес и природу, где может спокойно провести время наедине с собой. Однако такая потребность не всегда находит понимание у супруги, которой порой не хватает его внимания.
«Люблю лес и в целом природу, но моё стремление к уединению влечёт за собой некоторые бытовые неудобства. И, конечно, моей Оксанке бывает непросто, может обижаться, но в целом она отходчивая», — поделился Охлобыстин.