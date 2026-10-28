«Переборщил с пиаром»: Михаил Терёхин рассказал, почему расстался с матерью своей дочери
Бывший участник «Дома-2» и экс-возлюбленный Ксении Бородиной Михаил Терёхин рассказал, как шумиха вокруг его выдуманного романа с Анной Седоковой отразилась на личной жизни. Об этом сообщает Super.
По словам шоумена, эта история стала последней каплей в отношениях с нутрициологом Лилией Воронковой, с которой он жил в гражданском браке. У пары есть общая дочь Анна.
На премьере сериала «Красота» в московском кинотеатре «Художественный» Терёхин признался, что они с Лилией действительно были семьёй, однако со временем стало очевидно, насколько сильно они отличаются друг от друга. Ситуацию, по его мнению, усугубил новый виток популярности: Михаил стал уделять слишком много внимания самопиару и недостаточно — близким.
«Я мало уделял времени семье и много уделял времени пиару — особенно пиару с Анной Седоковой, который не все поняли, скажем так», — объяснил шоумен.По словам Терёхина, Лилия открыто не демонстрировала ревность, однако позже он сам понял, что зашёл слишком далеко. Сейчас Михаил не верит, что отношения с матерью его дочери удастся восстановить. Он заявил, что для себя окончательно поставил точку в семейной жизни, и выразил надежду, что со временем бывшим партнёрам удастся избавиться от взаимных обид.
Ранее Терёхин публично заявлял, что у него нет ни жены, ни девушки, а затем рассказывал журналистам о романтических отношениях с Анной Седоковой. Позже выяснилось, что этот роман был выдуманным. Как признаёт сам Михаил, история с пиаром могла серьёзно повлиять на его отношения с Лилией.