«Переборщил с пиаром»: Михаил Терёхин рассказал, почему расстался с матерью своей дочери

28 октября 2026, 22:17

Михаил Терёхин признался, что пиар-роман с Анной Седоковой разрушил его семью

Михаил Терёхин (Фото: Instagram* / @advokat_terekhin)

Бывший участник «Дома-2» и экс-возлюбленный Ксении Бородиной Михаил Терёхин рассказал, как шумиха вокруг его выдуманного романа с Анной Седоковой отразилась на личной жизни. Об этом сообщает Super.





По словам шоумена, эта история стала последней каплей в отношениях с нутрициологом Лилией Воронковой, с которой он жил в гражданском браке. У пары есть общая дочь Анна.



На премьере сериала «Красота» в московском кинотеатре «Художественный» Терёхин признался, что они с Лилией действительно были семьёй, однако со временем стало очевидно, насколько сильно они отличаются друг от друга. Ситуацию, по его мнению, усугубил новый виток популярности: Михаил стал уделять слишком много внимания самопиару и недостаточно — близким.





«Я мало уделял времени семье и много уделял времени пиару — особенно пиару с Анной Седоковой, который не все поняли, скажем так», — объяснил шоумен.