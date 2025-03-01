Дочь Пугачёвой и Галкина* превратилась в мрачную брюнетку – поклонники не узнали девочку

Фото: Instagram** @alla_orfey
Подписчики, привыкшие к нежному и женственному образу дочери Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*, едва узнали её в новом образе. Юморист в соцсетях опубликовал кадры дочери на фоне слухов о лишении родительских прав.
11-летняя Лиза надела готичное платье, перчатки и ботинки на шнуровке, составив полностью чёрный образ. Поклонники сериала «Уэнсдэй» от Netflix с лёгкостью угадали, чем вдохновилась девочка при выборе наряда для школьного бала. Образ дополнил парик с длинными тёмными волосами.
Фото: Instagram** @maxgalkinru
Подписчики Галкина* похвалили его дочь за неожиданный выбор наряда, а кто-то признался, что вовсе не узнал в мрачном подростке наследницу пары.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Фото: Instagram** @maxgalkinru
Подписчики Галкина* похвалили его дочь за неожиданный выбор наряда, а кто-то признался, что вовсе не узнал в мрачном подростке наследницу пары.
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«Поймал»: Алла Пугачёва рассказала о новом увлечении 11-летнего сына
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Соседи Пугачёвой и Галкина* призвали взорвать их замок в Подмосковье
*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова