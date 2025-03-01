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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Дочь Пугачёвой и Галкина* превратилась в мрачную брюнетку – поклонники не узнали девочку

Дочь Пугачёвой и Галкина* превратилась в мрачную брюнетку – поклонники не узнали девочку

Фото: Instagram** @alla_orfey

Фото: Instagram** @alla_orfey

Подписчики, привыкшие к нежному и женственному образу дочери Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*, едва узнали её в новом образе. Юморист в соцсетях опубликовал кадры дочери на фоне слухов о лишении родительских прав.
11-летняя Лиза надела готичное платье, перчатки и ботинки на шнуровке, составив полностью чёрный образ. Поклонники сериала «Уэнсдэй» от Netflix с лёгкостью угадали, чем вдохновилась девочка при выборе наряда для школьного бала. Образ дополнил парик с длинными тёмными волосами.

Фото: Instagram** @maxgalkinru

Подписчики Галкина* похвалили его дочь за неожиданный выбор наряда, а кто-то признался, что вовсе не узнал в мрачном подростке наследницу пары.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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#алла пугачёва
#девочка
#одежда
#максим галкин
#бал
Ксения Бородина призналась, что они с Николаем Сердюковым уже подали заявление в загс
01 марта 2025, 17:22

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина откровенно рассказала о грядущем бракосочетании с Николаем Сердюковым. Телеведущая дала понять, что свадьба состоится совсем скоро.
Бывшая ведущая «Дома-2» и блогер начали встречаться в мае прошлого года. Познакомились они на съёмках программы «Последний герой», которую вела Бородина, а Сердюков был участником.

Николай романтично сделал предложение Ксении в Эрмитаже. Сегодня телеведущая призналась, что они уже подали заявление в загс, однако раскрывать подробности не стала.

«Заранее очень не люблю это обсуждать», – подчеркнула Бородина.
При этом она добавила, что уже наняла организатора свадьбы.

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#загс
#шоу
#блогер
#заявление
#свадьба
#отношения
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Сестра Жанны Фриске покинула Россию после откровенного интервью Дмитрия Шепелева
01 марта 2025, 16:37

Наталья Фриске (фото: Instagram* @friske_natalia)

Сестра Жанны Фриске вышла на связь после первого за 10 лет интервью Дмитрия Шепелева, в котором он откровенно рассказал о жизни и смерти артистки. В соцсетях Наталья Фриске опубликовала фото из аэропорта и самолёта, сообщив, что покинула Россию.
Бывшая солистка «Блестящих» призналась, что впервые отправилась на отдых без двухлетней дочери Луны. Несмотря на возникшие проблемы с авиакомпанией, Фриске рада долгожданной поездке. При этом она не сообщила, куда именно улетела.

«Доброе утро. Ну что, ребятки, с первым днем весны! Моя весна началась с того, что в первый раз за три года я улетаю на отдых одна, без ребенка. Ура! Правда, я не выспалась и ещё мне пришлось выбросить свой рюкзак, потому что он не проходил по габаритам. <…> Но главное, что я лечу, остальное неважно», – написала Наталья Фриске.
На днях Шепелев впервые спустя 10 лет после смерти своей супруги дал интервью, в котором раскрыл подробности болезни Жанны Фриске, рассказал об отношениях с её родителями, воспитании сына Платона и нынешней личной жизни. Телеведущий также заявил, что отец его покойной жены, Владимир Фриске, напал на него с ножом и пытался украсть внука.

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*запрещён в РФ
#отдых
#весна
#супруги
#отец
#интервью
#болезни
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«Надеюсь, скоро Денис станет свободным»: Анна Семенович объяснила, почему её возлюбленный до сих пор не развёлся
01 марта 2025, 16:19

Анна Семенович и Денис Шреер (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович уже давно состоит в отношениях с бизнесменом Денисом Шреемом. Пара не скрывает свой роман и регулярно публикует совместные фото. Однако поклонников певицы смущает тот факт, что её возлюбленный из Германии до сих пор не развёлся с прежней женой.
«Его брак был заключен в Германии, у него русская жена, где они и жили. В Германии очень долго идут бракоразводные процессы. Там такая система: сначала надо жить раздельно год, и только потом начинается процесс развода, который тоже может длиться не один год. И это большая проблема на самом деле, потому что многие молодые люди, уже имея другие семьи, никак не могут развестись…», – объяснила экс-солистка «Блестящих».
Анна надеется, что совсем скоро Денис сможет развестись и официально станет свободным человеком.

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#брак
#семья
#развод
#отношения
#германия
#певица
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«Лови момент»: Ирина Пинчук неплохо зарабатывает на «шоу о разводе» с Чобаняном
Заработки Ирины Пинчук резко выросли на фоне развода с Араем Чобаняном
01 марта 2025, 16:09

Арай Чобанян и Ирина Пичук (Кадр из видео: Тик-ток @pinchulli)

Вся страна, по крайней мере, её страдающая сетевой зависимостью часть, вот уже пару недель с болью, тоской, недоумением и скепсисом (нужное — подчеркнуть) наблюдает за драмой, разыгрывающейся (разыгранной?) в некогда считавшейся идеальной семье бывших звёзд шоу «Дом-2» Ирины Пинчук и Арая Чобаняна. А мать двоих очаровательных мальчишек между тем неплохо зарабатывает на волне этого интереса.
Хакеры взломали телефон ещё недавно любящего супруга и отца и слили в Сеть его интимную переписку с другими женщинами, напоминает издание StarHit. Жена устроила публичный скандал (на просторах всё того же интернета) и выгнала неверного мужа из дома. Арай неловко оправдывался, называл опубликованные сообщения любовницам фейком и... собирал вещи в мусорные пакеты. Блогерша, поостыв, призналась, что погорячилась и дала Чобаняну возможность оправдаться, но тот, видимо, ею не воспользовался, так как спустя пару дней Ирина заявила о разводе.

Многие поклонники и подписчики изначально усомнились как в искренности героев семейной драмы, так и в правдивости происходящего. Особенно после того, как Пинчук призналась, что заплатила хакеру, взломавшему телефон мужа. Да и доступ к своему аккаунту Арай восстановил подозрительно быстро. Пара явно стремилась ковать железо, пока горячо.

Арай Чобанян и Ирина Пичук (Кадр из видео: Тик-ток @pinchulli)

Насколько оно горячо, говорит хотя бы тот факт, что оскорблённая в лучших чувствах жена отнюдь не упускает возможности хорошо заработать на семейной драме в социальных сетях. Она активно распродаёт рекламу на своих страницах, предлагая клиентам хорошие скидки. И, видимо, есть на чём зарабатывать: количество просмотров выложенных Ириной постов порой достигает нескольких миллионов.

История звёздного скандала и развода, очевидно, ещё далека от завершения. «Show Must Go On», как всем нам уже давно объяснил незабвенный Фарух Бульсары (настоящее имя солиста группы «Qeen» Фредди Меркьюри - прим. ред.). Поклонникам, подписчикам и просто любопытным остаётся только ждать развязки. И читать сообщения пока ещё супругов, пополняя тем самым их семейную казну.

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#скандал
#скидки
#хакеры
#семья
#шоу
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«Я эту „аннуседоковщину“ не приемлю»: Отар Кушанашвили усомнился в серьёзности диагноза Влада Лисовца
01 марта 2025, 16:03

Влад Лисовец (фото: Telegram @vladislavlisovets)

В середине февраля СМИ начали писать о том, что Влад Лисовец болен раком. Стилист не стал отрицать проблем со здоровьем, но называть точный диагноз отказался.
«По поводу того, чтобы выкладывать свои анализы, я пока думаю. Любителей покопошиться у нас тоже много», – писал Лисовец в своих соцсетях.
Слухи о болезни прокомментировал Отар Кушанашвили, который сам борется к онкологией. Шоумен усомнился в серьёзности диагноза стилиста.

«Влад, говорить на эту тему, не показывая бумаг, доказывающих, что ты болен, и таким образом выцыганивать у людей сантименты, это нехорошо. Если мои худшие подозрения в том, что это придумано, подтвердятся, ты станешь нерукопожатным персонажем», – заявил журналист в своём YouTube-шоу «Каково?!».
Отар Кушанашвили (фото: Telegram @kakovo_otar)

Кушанашвили указал на то, что Лисовец выглядит слишком бодрым для человека, у которого диагностирована последняя стадия рака. Также телеведущего смутило то, как стилист рассказывает о своём недуге.

«Я на эту тему впервые выступил, когда пацаны меня снимали уже в палате, едва разговаривающим. В момент, когда тебе сказали, у тебя рак в неизлечимой, то бишь терминальной стадии, ты говоришь: „Да ничего, я буду работать“. Это, конечно, пафос, звучит очень красиво. Если это способ привлечения к себе внимание, я эту „аннуседоковщину“ (исковеркал фамилию певицы Анны Седоковой – ред.) не приемлю», – высказался шоумен.
Сам Лисовец дал неоднозначный комментарий касаемо состояния здоровья. Однако дал понять, что чувствует себя неплохо. При этом стилист уточнил, что с самого детства имеет целый букет заболеваний.

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