Максим Галкин* объявил о разводе с Пугачевой и намерении забрать детей

Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)
Супруг примадонны Максим Галкин* окончательно решил разорвать отношения с супругой. Об этом сообщил источник, близкий к окружению певицы. В настоящее время адвокат Галкина* готовит документы для бракоразводного процесса в суде. Известно о намерении юмориста бороться за определение места жительства Гарри и Лизы с ним.
Напомним, ранее уже ходили слухи о разладе в знаменитом семействе. Сначала Галкин* отправился в тур по Канаде, оставив свою супругу в одиночестве, а теперь и вовсе проводит время в Альпах вместе со своими детьми. Аллу Пугачеву на отдых юморист не взял.
Кроме того, накануне шоумен саркастично выразился в адрес своей супруги, заявив со сцены, что артистам старше 70 лет следует создавать кооператив «Судороги». Он также пошутил, что его жена якобы пережила сталинские репрессии.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Кроме того, накануне шоумен саркастично выразился в адрес своей супруги, заявив со сцены, что артистам старше 70 лет следует создавать кооператив «Судороги». Он также пошутил, что его жена якобы пережила сталинские репрессии.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Анастасия Хохлова