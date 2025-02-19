Соседи Пугачёвой и Галкина* призвали взорвать их замок в Подмосковье

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (фото: Instagram** @alla_orfey)
Замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь надо взорвать, поскольку там ему не место. С таким предложением выступил один из соседей уехавшей звёздной пары.
Мужчина отметил. что его совершенно не беспокоит судьба дома который, по данным Telegram-каналов, стремительно разрушается и покрывается плесенью в отсутствие хозяев.
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«Что с ним делать? Взорвать! Устроили Куршавель, а у нас тут деревня. Пусть конфисковывают, но ничего не получится у них», – заявил местный житель в беседе с NEWS.ru.Также три матери, прогуливающиеся по деревне с детскими колясками, сообщили изданию, что их совсем не волнует судьба роскошной недвижимости Галкина* и Пугачёвой, покинувших Россию.
«Да пусть разрушается. Туда ему и дорога», – заявили женщины.Читайте также:
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*признан Минюстом РФ иноагентом
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Анастасия Чинкова