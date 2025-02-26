Ида Галич узнала пол будущего ребёнка во время путешествия в Антарктиду

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)
Ида Галич переживает один из самых счастливых периодов в жизни. Блогер ждёт рождения второго ребёнка, а совсем недавно вернулась из экзотического путешествия по Антарктиде.
34-летняя звезда отправилась в холодный регион, чем сильно взволновала своих подписчиков, которые переживают за самочувствие беременной Галич. Ида поспешила успокоить фанатов, пообещав регулярно рассказывать о состоянии здоровья.
Посреди ледяного пейзажа Галич и её будущий муж узнали пол ребёнка. Многие предсказывали, что у пары родится девочка, однако Ида говорила, что материнское сердце указывает ей на мальчика. В итоге поклонники оказались правы – у пары родится дочь.
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Посреди ледяного пейзажа Галич и её будущий муж узнали пол ребёнка. Многие предсказывали, что у пары родится девочка, однако Ида говорила, что материнское сердце указывает ей на мальчика. В итоге поклонники оказались правы – у пары родится дочь.
«Кажется, мы вообще первая парочка, которая устроила гендер-пати на шестом континенте. Мы приехали на Антарктиду, чтобы своими глазами увидеть царственных, великих, неподражаемых пингвинов. Каждый раз буквально дух захватывало от красоты», – поделилась Галич.Напомним, что блогер состоит в отношениях с бизнесменом олегом Ледвичем. У пары большие планы на будущее, они развивают совместный бизнес. В начале года Ида объявила о помолвке.
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Анастасия Чинкова