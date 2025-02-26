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Ида Галич узнала пол будущего ребёнка во время путешествия в Антарктиду

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Ида Галич переживает один из самых счастливых периодов в жизни. Блогер ждёт рождения второго ребёнка, а совсем недавно вернулась из экзотического путешествия по Антарктиде.
34-летняя звезда отправилась в холодный регион, чем сильно взволновала своих подписчиков, которые переживают за самочувствие беременной Галич. Ида поспешила успокоить фанатов, пообещав регулярно рассказывать о состоянии здоровья.

Посреди ледяного пейзажа Галич и её будущий муж узнали пол ребёнка. Многие предсказывали, что у пары родится девочка, однако Ида говорила, что материнское сердце указывает ей на мальчика. В итоге поклонники оказались правы – у пары родится дочь.

«Кажется, мы вообще первая парочка, которая устроила гендер-пати на шестом континенте. Мы приехали на Антарктиду, чтобы своими глазами увидеть царственных, великих, неподражаемых пингвинов. Каждый раз буквально дух захватывало от красоты», – поделилась Галич.
Напомним, что блогер состоит в отношениях с бизнесменом олегом Ледвичем. У пары большие планы на будущее, они развивают совместный бизнес. В начале года Ида объявила о помолвке.

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#дети
«Шакал»: отец Жанны Фриске отреагировал на интервью Дмитрия Шепелева
26 февраля 2025, 11:27

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Впервые за почти десять лет Дмитрий Шепелев прервал молчание и дал большое интервью журналистке Надежде Стрелец, в котором рассказал о Жанне Фриске, сыне Платоне и нынешней личной жизни.
Также в ходе беседы телеведущий объяснил, почему запретил своему сыну общаться с родителями матери. По словам Шепелева, отец певицы Владимир Фриске несколько раз пытался напасть на него с ножом и украсть внука.

Дмитрий заявил, что пресёк общение Платона с родственниками по линии матери из соображений безопасности. Он рассказал, что после смерти Жанны приехал к её родителям, чтобы забрать вещи сына. В этот момент Владимир Борисович набросился на него с ножом, спустя некоторое время было снова совершено нападение. В итоге Шепелеву даже пришлось нанять охрану.

«Пять человек, двое из которых находятся в федеральном розыске, караулят меня и моего ребенка и нападают на нас, чтобы отобрать ребенка. Если бы у меня не было охраны, что бы пережил мой ребенок, что его похищают. Охранник со сломанной рукой… Что они скажут моему сыну, оставшись с ним наедине, если они такие вещи говорят моему сыну, общаясь со средствами массовой информации? Как после этого я могу доверять? При этом я хочу, чтобы они общались», – объяснил вдовец Фриске.
В те годы Владимир Фриске действительно очень эмоционально высказывался в адрес гражданского мужа своей дочери, скончавшейся от онкологии. Однако в последние годы он престал комментировать поступки своего несостоявшегося зятя.

Борис Фриске (фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

«Мне пишут из разных СМИ и звонят с радиостанций. Скидывают отрывки его интервью. Я сейчас нахожусь в Дубае. И, если честно, мне совсем неинтересно, что там рассказал этот шакал. Вот, если что-то, связанное с Платоном и его жизнью – я почитаю и посмотрю», – сообщил Владимир Фриске в беседе с KP.RU.
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Алкоголизм, измены и разлад с детьми: непростая судьба вдовы Басова Валентины Титовой и настоящая причина развода
26 февраля 2025, 11:25

Валентина Титова (Фото: РИА Новости)

Отношения актрисы Валентины Титовой и её мужа — актёра и режиссёра Владимира Басова, кажется, можно определить как «покровитель — протеже»: многие свои известные роли она сыграла в картинах супруга («Метель», «Щит и меч», «Опасный поворот», «Дни Турбиных»).
Валентине Антиповне уже 83 года, она скромно живёт в квартире в престижном доме на Тверской улице. О непростом браке с Басовым, и почему артистка так долго не могла наладить связь со своими детьми, читайте в материале «Радио 1».


Жизнь с властным киномэтром



Владимир Басов влюбился с первого взгляда в 22-летнюю Валентину Титову. Они познакомились на пробах фильма «Метель», где ей досталась главная роль. Молодую актрису не смутило, что её избранник старше на 18 лет. Не придавала значения артистка и тому, что её муж постоянно изменял ей. Титова как-то призналась:
«Жизнь длинная, держать на поводке, да ещё мужчину, — вы меня извините».
В их браке родились двое детей — сын Александр и дочь Елизавета, с которыми позднее ей пришлось на долгие годы расстаться, причём не по своей воле.

Владимир Басов (Фото: РИА Новости/Шахвердиев)

Титова и Басов прожили вместе 14 лет, а потом развелись. Инициатором разрыва отношений стала Валентина Антиповна. И причина крылась не в том, что Басов не был ей верен, не в его непростом характере, а в том, что режиссёр страдал от алкогольной зависимости. С этим Титова смириться не смогла.

При разводе Владимир Басов воспользовался своими связями и добился, чтобы сын и дочь остались с ним. Мало того, он настроил детей против Валентины Антиповны и не давал им видеться, а ещё подал в суд на алименты.
«Алкоголь меняет людей. Я не могла жить с алкоголиком. Я бы никогда не оставила его, если бы все было как прежде», — говорила актриса.

Валентина Титова с сыном Александром (Фото: РИА Новости/Георгий Тер-Ованесов)

Так мать и дети потеряли связь на много лет, а помирились и возобновили общение, когда Александр и Елизавета выросли. Дочь стала танцовщицей, вышла замуж за гражданина Греции, переехала в Париж, а сын пошёл по стопам отца: выбрал карьеру кинорежиссёра. К слову, внешне Александр очень похож на Владимира Басова.

Есть и другая версия: Валентина Титова сознательно оставила детей с родным отцом, поскольку у него были лучшие условия для их проживания.


Пассии бывшего мужа до сих пор приходят к Титовой



С поклонницами покойного супруга Валентина Титова сталкивается по сей день.
«Я ни к кому не ревновала. И сейчас ко мне подходят дамы. Я им говорю: „Я вас поздравляю, а что на кладбище не приходите? Встретимся там“», — рассказывала актриса Дмитрию Борисову в шоу «Эксклюзив».

Дальнейшая судьба



Будучи ещё в браке с Басовым, Валентина Титова влюбилась в кинооператора Георгия Рерберга. После развода актриса вышла замуж за него, вместе они прожили 20 лет. В 1999 году Георгия Ивановича не стало.

Больше Валентина Титова не состояла в браке. Она сосредоточилась на себе, детях и своём окружении.


Валентина Титова (Фото: РИА Новости/Георгий Тер-Ованесов)

Сейчас артистка поддерживает дружеские отношения с детьми и обожает внуков. При этом она никогда не страдает ни от одиночества, ни от финансовых сложностей. Выглядит Валентина Антиповна прекрасно, журналистам практически не даёт интервью.


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«Жил на деньги Алсу»: Психоаналитик объяснила, зачем на самом деле Абрамов судится с экс-супругой

«Снижение функции яичников»: Эксперт назвал причину расплывшихся черт лица фигуристки Марины Анисиной
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«Жил на деньги Алсу»: Психоаналитик объяснила, зачем на самом деле Абрамов судится с экс-супругой
Психоаналитик Смолярчук: Абрамов судится с Алсу, чтобы доказать свою значимость
26 февраля 2025, 11:20

Ян Абрамов и Алсу (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Адвокат Яна Абрамова заявил, что его бывшая жена Алсу ещё пожалеет, что изначально не согласилась взять предлагаемые экс-супругом 2,5 миллиарда рублей. Бизнесмен отказался от мирного пути и теперь намерен действовать жёстко.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что Ян Абрамов не является тем человеком, который будет воевать ради барахла.

«У него нет задачи не потерять свой материальный какой-то уровень благополучия в разводе. Скорее всего, всего его публичные заявления — это вызов к семье Алсу. Она девушка непростая, она из клана. Он хочет доказать этому клану, что часть добра, которое было нажито в браке, он с достоинством заслужил и заработал, что он не был приспешником и содержанцем-альфонсом», — объяснила эксперт.

По ее словам, бизнесмен хочет показать обществу не свою скандальность, а свои маскулинные возможности зарабатывать.

«Это как раз его большой стратегический задел на будущую личную жизнь, чтобы другие женщины, которые будут претендовать на его внимание, поняли, что он зарабатывал и трудился сам, что это не деньги Алсу. Это такой проект с отложенной выгодой», — сказала психоаналитик.

Напомним, что 27 августа прошлого года Алсу и Абрамов официально развелись после 18 лет брака.

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«Снижение функции яичников»: Эксперт назвал причину расплывшихся черт лица фигуристки Марины Анисиной
Пластический хирург объяснила расплывшиеся черты лица экс-фигуристки Анисиной
26 февраля 2025, 11:12

Никита Джигурда и Марина Анисина (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Бывшая фигуристка Марина Анисина долгое время жила во Франции, но потом вернулась в Россию и стала появляться в свете со своим супругом экстравагантным певцом и актёром Никитой Джигурдой. Публика с удивлением отметила, что пара стала выглядеть хуже и как-будто заметно старше своих лет.
На изменения во внешности некогда писаной красавицы обратила внимание пластический хирург, врач-косметолог и дерматолог Мадина Байрамукова. В беседе с порталом «Страсти» специалист отметила, что 49-летняя Анисина стала выглядеть заметно хуже примерно пять-семь лет назад. Она также не исключила, что дело может быть и в не слишком удачной пластике, но не только.

«Возможно, это последствия стресса из-за жизни, полной «американских горок». А с Джигурдой, как мне кажется, по-другому невозможно, потому что он очень своеобразный человек. Ну плюс, скорее всего, идет угасание функции яичников - в целом это характерно для женщин в возрасте от сорока до пятидесяти лет», — сказала врач.

По ей словам, именно этот возраст для женщин является критическим в плане изменений во внешности, чаще всего, не в лучшую сторону. Эксперт также отметила, что Марина — от природы очень красивая женщина. Но в какой-то момент её лицо стало вдруг излишне объёмным, овал утратил чёткость, а черты расплылись.

«Здесь есть несколько вариантов. Либо это чрезмерное увлечение филлерами, либо был какой-то достаточно агрессивный липофилинг. Возможно, была сделана подтяжка», — предположила косметолог.

Если это так, то Байрамукова советует экс-фигуристке прибегнуть к процедурам, которые способствуют скорейшей реабилитации и восстановлению. Например, подойдут микротоки, рекомендует специалист. В любом случае, по мнению медика, если имела место подтяжка, то через полглда-год можно будет увидеть совсем другой результат.

Кроме того, Мадина посоветовала Анисиной сделать контурную коррекцию губ, но не радикальную, а в деликатных объёмах. С помощью такой процедуры можно будет вернуть поблёкшим губам «сочность и наполненность», заключила врач.

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Дочь Анастасии Волочковой раскрыла правду о своём женихе – совсем не беден
26 февраля 2025, 10:48

Ариадна и Никита (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

В апреле Анастасия Волочкова выдаст замуж свою единственную дочь. Балерина много рассказывала о женихе 19-летней Ариадны. Звёздная мать утверждала, что девушка и её избранник живут скромно на съёмной квартире в спальном районе Москвы и трудятся в поте лица, чтобы оплатить жильё.
Однако сама Ариадна поспешила опровергнуть заявления матери. В откровенном интервью КП она рассказала о доходах Никиты и планах на будущее.

Ариадна познакомилась с будущим мужем, который на четыре года старше неё, в джаз-клубе, где отдыхала с друзьями. На следующий день они отправились гулять, а уже на третий день знакомства, как утверждает дочь Волочковой, молодой человек дал понять, что хочет жениться. Довольно быстро возлюбленные познакомились с родителями друг друга.

Действительно, как рассказывала балерина, Никита поёт в ходе католического храма. Однако помимо этого у него есть стабильный доход от бизнеса. И живёт Ариадна вовсе не в арендованной квартире, на которую зарабатывает сама, а дома у Никиты. Также у молодого человека есть хороший автомобиль и родительский загородный дом.

Дочь Волочковой подчеркнула, что работает в удовольствие, а не ради выживания. Студентка Высшей школы экономики зарабатывает репетиторством и дубляжом.

«Глава семьи у нас – Никита, он всегда будет у меня на первом месте. Пока мы живем в Москве, но, возможно, когда-нибудь переедем в Петербург, потому что этот ритм жизни нам гораздо ближе, чем московский», – поделилась Ариадна.
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