Дочь Сати Казановой с детства придерживается растительного рациона
Сати Казанова рассказала, что её годовалая дочь растёт вегетарианкой
Сати Казанова раскрыла подробности питания своей годовалой дочери. Певица показала малышку в соцсетях и ответила подписчице, которая поинтересовалась, действительно ли ребёнок придерживается вегетарианского рациона.
По словам Сати, девочка питается так же, как и остальные члены семьи. Артистка рассказала, что внимательно следит за показателями здоровья дочери и старается составлять рацион максимально разнообразно.
«Малышка на вегетарианском питании, как и вся семья. Внимательно и регулярно слежу за показателями — всё супер, всё в норме!» — написала Казанова.Основными источниками белка в рационе ребёнка певица назвала чечевицу, фасоль, зерновые, тофу и сыр — преимущественно козий или безлактозный коровий. Также, по словам Сати, в меню дочери много овощей, фруктов и ягод.
При этом питание маленьких детей с исключением определённых продуктов требует особого внимания. Специалисты рекомендуют согласовывать подобные рационы с врачом, чтобы ребёнок получал все необходимые для роста и развития питательные вещества.
Сати Казанова стала мамой в 2024 году. У певицы и её супруга Стефано Тиоццо родилась дочь. Артистка нечасто показывает ребёнка в соцсетях, поэтому каждый новый кадр с малышкой вызывает интерес у её подписчиков.