Дочь Сати Казановой с детства придерживается растительного рациона

19 сентября 2026, 12:11

Сати Казанова рассказала, что её годовалая дочь растёт вегетарианкой

Сати Казанова (Фото: Instagram* / @satikazanova)

Сати Казанова раскрыла подробности питания своей годовалой дочери. Певица показала малышку в соцсетях и ответила подписчице, которая поинтересовалась, действительно ли ребёнок придерживается вегетарианского рациона.





По словам Сати, девочка питается так же, как и остальные члены семьи. Артистка рассказала, что внимательно следит за показателями здоровья дочери и старается составлять рацион максимально разнообразно.





«Малышка на вегетарианском питании, как и вся семья. Внимательно и регулярно слежу за показателями — всё супер, всё в норме!» — написала Казанова.