Блогер Оксана Самойлова приняла решение пожить без детей

19 сентября 2026, 11:32

Оксана Самойлова съехала от детей ради нового реалити-шоу

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова решила на время сменить привычную семейную жизнь на съёмки нового реалити. Блогерша стала участницей шоу «Идеальное ограбление», премьера которого запланирована на осень. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По правилам проекта Самойлова вместе со своим напарником — актёром и сценаристом Сергеем Мезенцевым — поселится в одном особняке ещё с шестью звёздными участниками. Главная задача команды — пройти испытания, разгадать загадки и в итоге решиться на настоящее «ограбление», чтобы забрать крупный денежный приз.



Сама Оксана признаётся, что формат оказался для неё особенно интересным. Несмотря на опыт участия в реалити, подобного проекта в её карьере ещё не было.





«Я обожаю разгадывать разные загадки, строить логические умозаключения, и мне очень интересно попробовать себя в такой неожиданной роли — в роли идеального грабителя», — поделилась Самойлова.