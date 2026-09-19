Блогер Оксана Самойлова приняла решение пожить без детей
Оксана Самойлова решила на время сменить привычную семейную жизнь на съёмки нового реалити. Блогерша стала участницей шоу «Идеальное ограбление», премьера которого запланирована на осень. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По правилам проекта Самойлова вместе со своим напарником — актёром и сценаристом Сергеем Мезенцевым — поселится в одном особняке ещё с шестью звёздными участниками. Главная задача команды — пройти испытания, разгадать загадки и в итоге решиться на настоящее «ограбление», чтобы забрать крупный денежный приз.
Сама Оксана признаётся, что формат оказался для неё особенно интересным. Несмотря на опыт участия в реалити, подобного проекта в её карьере ещё не было.
«Я обожаю разгадывать разные загадки, строить логические умозаключения, и мне очень интересно попробовать себя в такой неожиданной роли — в роли идеального грабителя», — поделилась Самойлова.Известно, что компанию Оксане и Сергею составят Магомед Муртазаалиев, Артем Муратов, Алана Мамаева и Оскар Кучера. Всего в особняке окажутся восемь звёзд, которым предстоит проверить не только смекалку, но и умение работать в команде.