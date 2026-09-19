На звёзд и райдеры для свадьбы Мисс России Валентины Алексеевой потратят 350 млн рублей

19 сентября 2026, 11:48

Свадьба Мисс России Валентины Алексеевой обойдётся в 500 млн рублей

Валентина Алексеева (Фото: Instagram* / @viallentinka)

Мисс России и Мисс БРИКС Валентина Алексеева готовится выйти замуж за бизнесмена Илью Мительмана. По данным Mash, торжество в Абу-Даби может стать одной из самых дорогих свадеб года — общий бюджет оценивается примерно в 500 млн рублей.