На звёзд и райдеры для свадьбы Мисс России Валентины Алексеевой потратят 350 млн рублей
Мисс России и Мисс БРИКС Валентина Алексеева готовится выйти замуж за бизнесмена Илью Мительмана. По данным Mash, торжество в Абу-Даби может стать одной из самых дорогих свадеб года — общий бюджет оценивается примерно в 500 млн рублей.
Свадьбу планируют провести 1–2 октября на Al Maya Island & Resort. Правда, из-за масштабной подготовки даты могут немного сдвинуть. Сам остров доступен только по воде, поэтому гостей, мебель, декорации и технику будут доставлять на лодках. Две входят в стоимость аренды, за остальные придётся платить отдельно.
Самая крупная статья расходов — звёздные гости. На гонорары 26 артистов уйдёт более 250 млн рублей, ещё около 50 млн заложено на их райдеры. Примерно 30 млн потратят на перелёты, трансферы, VIP-залы и сервис Marhaba.
В числе приглашённых — Сергей Лазарев, «Тату», Любовь Успенская, Баста, Ирина Аллегрова, Стас Михайлов, «Ленинград», «Дискотека Авария», «Мумий Тролль» и Юрий Антонов. Из Майами специально прилетит Валерий Леонтьев. Григорий Лепс, по данным Mash, выступит не только в качестве артиста, но и будет вести мероприятие.
Сам остров организаторы будут готовить около трёх дней. Его аренда на этот период обойдётся примерно в 10 млн рублей. Ещё около 50 млн заложено на живые цветы, декорации и арт-объекты, а 15–20 млн — на еду, напитки и свадебный торт.
Артистов планируют размещать в пятизвёздочном отеле Le Royal Meridien в Дубае. При этом организаторы, судя по всему, решили не переплачивать за саму площадку: среди островных вариантов Al Maya считается одним из наиболее доступных для мероприятий такого масштаба.
Есть и необычное ограничение: привозить собственный кейтеринг на остров нельзя. Если заказчики откажутся от местной кухни, им могут выставить отдельный штраф. Помимо еды и артистов, в бюджет войдут расходы на фото- и видеосъёмку, персонал, техническое обеспечение и другие организационные моменты.
Илья Мительман занимается бизнесом в пищевой промышленности. В разные годы ему также приписывали романы с Жанной Фриске, Марией Кожевниковой и Ириной Шейк.
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