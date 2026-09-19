Семья уехавшего актёра Бурковского получила 300 млн выручки от бизнеса в России

19 сентября 2026, 10:28

Андрей Бурковский (Фото: кадр из сериала «Медиатор»)

Семья актёра Андрея Бурковского, который уехал из России, заработала на российском бизнесе более 300 миллионов рублей за год. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.