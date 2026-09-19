Семья уехавшего актёра Бурковского получила 300 млн выручки от бизнеса в России
Семья актёра Андрея Бурковского, который уехал из России, заработала на российском бизнесе более 300 миллионов рублей за год. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отец актёра Владимир Бурковский вместе с Анжеликой Мироновой владеет несколькими ресторанными проектами в Новосибирске и Томске.
Среди них — ресторан «Креп» с авангардной сибирской кухней, гастрономический театр PuppenHaus и ресторанная доставка. Выручка этих компаний за прошлый год составила около 207 миллионов рублей. Ещё один бизнес — томская сеть «Сибирские блины», которая насчитывает около 20 точек по городу.
По сведениям сервиса Rusprofile, компания показала 351 миллион рублей выручки за 2025 год, а Владимиру Бурковскому принадлежит 25% бизнеса. При этом у самого Андрея Бурковского до сих пор действует ИП в России. Оно зарегистрировано в сфере художественного творчества и исполнительских искусств.
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