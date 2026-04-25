Дочь телеведущего Алексея Пиманова обратилась к отцу после его смерти

25 апреля 2026, 16:51

Дочь телеведущего Алексея Пиманова Дарья обратилась к отцу после его кончины

Дарья Пиманова (Фото: Instagram*/darikpim)

Телеведущий и продюсер Алексей Пиманов ушёл из жизни внезапно — это стало тяжелым ударом для его родных, коллег и многомиллионной аудитории. Особенно остро потерю переживает семья — супруга, дети, с которыми у него были по-настоящему тёплые и доверительные отношения.





Дочь Алексея Пиманова, Дарья, выступила с эмоциональным заявлением. В своём обращении она рассказала, что отец научил её стойкости, вере в себя и преданности любимому делу. По словам Дарьи, он всегда поддерживал её в самых сложных ситуациях и помогал не опускать руки, даже когда силы, казалось, на исходе.





«Ты был моим ангелом и маяком на Земле! И теперь я умоляю тебя, останься моим ангелом и маяком и на небесах, иначе я совсем не понимаю, как жить дальше, ибо сердце моё не способно вместить столько боли и слёз», — написала Дарья.



