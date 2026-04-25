Дочь телеведущего Алексея Пиманова обратилась к отцу после его смерти

Дочь телеведущего Алексея Пиманова Дарья обратилась к отцу после его кончины
Телеведущий и продюсер Алексей Пиманов ушёл из жизни внезапно — это стало тяжелым ударом для его родных, коллег и многомиллионной аудитории. Особенно остро потерю переживает семья — супруга, дети, с которыми у него были по-настоящему тёплые и доверительные отношения.
Дочь Алексея Пиманова, Дарья, выступила с эмоциональным заявлением. В своём обращении она рассказала, что отец научил её стойкости, вере в себя и преданности любимому делу. По словам Дарьи, он всегда поддерживал её в самых сложных ситуациях и помогал не опускать руки, даже когда силы, казалось, на исходе.
«Ты был моим ангелом и маяком на Земле! И теперь я умоляю тебя, останься моим ангелом и маяком и на небесах, иначе я совсем не понимаю, как жить дальше, ибо сердце моё не способно вместить столько боли и слёз», — написала Дарья.Она признаётся, что утрата стала для неё почти непереносимой. Наследница продолжает семейное дело, работая телеведущей, продюсером и режиссёром документальных проектов. Свой профессиональный путь женщина во многом считает вдохновлённым родителями — отцом Алексеем и матерью Валентиной Пимановой.