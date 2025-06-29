Дочь убитого продюсера «Комбинации» Виктория судится за права на песни
Дочь убитого основателя советской и российской поп-группы «Комбинация» Александра Шишинина Виктория судится с композитором Виталием Окороковым за авторские права на более полусотни песен. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
После смерти продюсера права перешли его дочери. Однако Окороков утверждает, что отец Виктории никогда не был автором песен. Поначалу женщина пыталась решить вопрос мирно, но найти компромисс не удалось. Вскоре она обратилась в суд. К издательству «Джем» уже подан иск. Виктория уверяет, что с «Джемом» ни она, ни ее отец не заключали никаких соглашений, а людям приходится подписывать двойные бумаги – и с ней, и с ними.
Также ситуацию усложнил сериал про поп-группу, где Виталий значится как единственный автор.
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