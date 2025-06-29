Дочь убитого продюсера «Комбинации» Виктория судится за права на песни

29 июня 2025, 10:42

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Дочь убитого основателя советской и российской поп-группы «Комбинация» Александра Шишинина Виктория судится с композитором Виталием Окороковым за авторские права на более полусотни песен. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.