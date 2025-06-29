Выступление Кадышевой и её сына на «Алых парусах» стоило 20 млн рублей
Певица Надежда Кадышева и её сын Григорий Костюк спели для выпускников на «Алых парусах». Как пишут СМИ, одно их выступление стоило 15—20 млн рублей.
Известно, что артисты исполнили песню «Широка река» и популярную среди молодёжи композицию «Плывёт веночек».
«Алые паруса» — праздник для выпускников школ, учителей и их родителей, который ежегодно проходит в Северной столице. В программу традиционно входят концерт с участием звёзд шоу-бизнеса, пиротехническое шоу и появление бригантины с алыми парусами. В этом году мероприятие провели 28 июня.
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