«Мисс Россия – 2022» Линникова резко опустила Костенко: «Влезла в чужую семью, ей мужик изменяет, свекровь не любит. Карма»
Анна Линникова неожиданно ополчилась против Анастасии Костенко. Обладательница титула «Мисс Россия 2022» уже несколько раз нелестно высказывалась в адрес жены Дмитрия Тарасова.
Модель после получения титула в 2022 году приобрела внушительную разу поклонников, которые считают её самой искренней и настоящей участницей конкурса красоты. Нередко они сравнивают её с другими победительницами и, конечно, не в пользу последних.
Линникова соглашается с мнением фанатов и сама резко высказывается о других обладательницах титула. Под удар попала «2-я Вице-Мисс Россия – 2014» Анастасия Костенко, которая, по мнению модели, построила своё счастье на чужом горе.
«Костенко вообще в семью влезла и отбила у Буровой мужика! Позор…», – заявила Линникова.Однако вскоре Анна сменила гнев на милость и отметила, что ей даже жаль Анастасию, поскольку муж ей изменяет, а сверковь – не любит.
Оскорбления дошли до самой Костенко. Поклонники недоумевали, думая, что Анна и Анастасия подруги.
«Прошу не оскорблять никогда моих подруг сравнением с психически неуравновешенными людьми. Я эту женщину от силы два раза видела и на этом всё», – резко ответила Костенко на многочисленные вопросы аудитории.Напомним, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко состоят в браке уже семь лет и воспитывают четверых детей. Однако многие продолжают вспоминать предыдущий брак футболиста. В 2016 году он развёлся с певицей Ольгой Бузовой и практически сразу после этого рассекретил роман с финалисткой конкурса красоты. Спортсмен уверяет, что чувства между ним и Костенко возникли уже после расставания с артисткой. Однако Бузова так не считает и продолжает публично говорить об изменах бывшего супруга.
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