«Мисс Россия – 2022» Линникова резко опустила Костенко: «Влезла в чужую семью, ей мужик изменяет, свекровь не любит. Карма»

29 июня 2025, 10:38

Анна Линникова резко высказалась в адрес Анастасии Костенко

Анна Линникова (фото: Instagram* @anna_linnikova)

Анна Линникова неожиданно ополчилась против Анастасии Костенко. Обладательница титула «Мисс Россия 2022» уже несколько раз нелестно высказывалась в адрес жены Дмитрия Тарасова.





Модель после получения титула в 2022 году приобрела внушительную разу поклонников, которые считают её самой искренней и настоящей участницей конкурса красоты. Нередко они сравнивают её с другими победительницами и, конечно, не в пользу последних.



Линникова соглашается с мнением фанатов и сама резко высказывается о других обладательницах титула. Под удар попала «2-я Вице-Мисс Россия – 2014» Анастасия Костенко, которая, по мнению модели, построила своё счастье на чужом горе.





«Костенко вообще в семью влезла и отбила у Буровой мужика! Позор…», – заявила Линникова.

Дмитрий Тарасов и Анна Костенко (фото: Instagram* @tarasov23)

«Прошу не оскорблять никогда моих подруг сравнением с психически неуравновешенными людьми. Я эту женщину от силы два раза видела и на этом всё», – резко ответила Костенко на многочисленные вопросы аудитории.

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