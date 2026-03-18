«Две разные спальни, ванны и душ»: Кросс, которая выходит замуж за молодого хоккеиста, ставит условия перед свадьбой

18 марта 2026, 10:12

Карина Кросс ставит условия перед свадьбой с молодым хоккеистом

В начале марта Карина Кросс стала невестой 21-летнего хоккеиста Марка Рудаковского. Спортсмен сделал предложение в ходе матча КХЛ между «Динамо» Москва и «Динамо» Минск. Молодой хоккеист уже готов к семейной жизни и строит долгосрочные планы.





Карина и её жених встретились на романтическом VK-шоу «Подружки», организованном Medium Quality. Сначала девушку насторожило, что Рудаковскому всего 21 год, но его обаяние оказалось сильнее. Как выяснилось, белорусский спортсмен уже всерьёз думает о создании семьи. Однако у Карины есть свои требования к совместной жизни, передает «СтарХит».





«Мне кажется, в идеале можно позволить себе две разные спальни и две разные ванные (или душа). Мне кажется, что бытовуха как раз и происходит из-за того, что у мужчины и женщины в отношениях нет личного пространства, теряется какая-то загадка. Да, мы можем когда-то иногда просыпаться вместе, но… мне кажется, это прикольно, когда у каждого свое пространство», — пояснила блогер.