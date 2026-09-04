«Сказал туфту»: продюсер раскритиковал Садальского за слова в адрес Бузовой
Продюсер Сергей Дворцов раскритиковал Садальского за слова в адрес Бузовой
Музыкальный продюсер Сергей Дворцов выступил с резкой критикой заявлений актера Станислава Садальского, усомнившегося в искренности популярности Ольги Бузовой и заявившего о накрутке ее подписчиков в социальных сетях. Свое мнение Дворцов выразил 4 сентября.
Продюсер подчеркнул, что лично знаком с Бузовой и ее командой, поэтому может оценить объем вложенного труда, пишет Общественная Служба Новостей. Он отметил, что над проектами артистки работает коллектив высококлассных специалистов, создающих дорогостоящие треки и качественные аранжировки.
«Мне очень смешно видеть такой комментарий от глубоко уважаемого мною Станислава Юрьевича Садальского. Честно, я к нему хорошо отношусь, он замечательный артист, но сказал он полную туфту», — прокомментировал Дворцов.Спикер порекомендовал Станиславу Садальскому посетить ближайший концерт Бузовой, запланированный на 2 октября, чтобы лично увидеть ее работу на сцене и убедиться в отсутствии накруток. Он резюмировал, что, когда Ольга выходит на сцену, она своей харизмой и энергетикой сбивает все и всех на своем пути.