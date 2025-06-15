Дочь Валерия Меладзе накопила 144 штрафа за гонки по Москве
Дочь Валерия Меладзе оказалась злостным нарушителем ПДД. Девушка накопила 144 штрафа, управляя своим Mercedes-Benz GLA-Klass. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Согласно информации SHOT, 22-летняя дочь известного исполнителя регулярно превышает скорость, совершает повороты в неположенных местах, игнорирует дорожную разметку, отвлекается на телефон во время вождения и проезжает на красный свет.
Уточняется, что Арина уже оплатила 137 штрафов на 111 тыс. рублей. Девушке осталось выплатить еще семь на сумму 5250 рублей.
Ранее сообщалось, что рэпер Macan за неделю собрал почти 20 штрафов за нарушения ПДД. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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