Дочь Валерия Меладзе накопила 144 штрафа за гонки по Москве

SHOT: Дочь Валерия Меладзе накопила 144 штрафа за нарушение ПДД
Фото: iStock/Anastasija Vujic

Дочь Валерия Меладзе оказалась злостным нарушителем ПДД. Девушка накопила 144 штрафа, управляя своим Mercedes-Benz GLA-Klass. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.



Согласно информации SHOT, 22-летняя дочь известного исполнителя регулярно превышает скорость, совершает повороты в неположенных местах, игнорирует дорожную разметку, отвлекается на телефон во время вождения и проезжает на красный свет.

Уточняется, что Арина уже оплатила 137 штрафов на 111 тыс. рублей. Девушке осталось выплатить еще семь на сумму 5250 рублей.

​Ранее сообщалось, что рэпер Macan за неделю собрал почти 20 штрафов за нарушения ПДД. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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