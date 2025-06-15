15 июня 2025, 15:10

«Вечерняя Москва»: Ольгу Орлову увидели на панихиде в память о Жанне Фриске

Ольга Орлова (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Певицу и телеведущую Ольгу Орлову видели на панихиде в память об исполнительнице Жанне Фриске. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на корреспондента в воскресенье, 15 июня.