Ольгу Орлову увидели на панихиде в память о Жанне Фриске
Певицу и телеведущую Ольгу Орлову видели на панихиде в память об исполнительнице Жанне Фриске. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на корреспондента в воскресенье, 15 июня.
Уточняется, что Орлова — крестная мать сына почившей звезды Платона и близкая подруга умершей. Отец Фриске Владимир Копылов с теплотой поприветствовал Ольгу. Сегодня исполнилось десять лет со дня смерти Жанны Фриске. Знаменитость похоронили на Николо-Архангельском кладбище Балашихи, недалеко от столичного района Новокосино.
Могилу регулярно навещают фанаты, оставляя мягкие игрушки и свежие цветы. Кроме Орловой, кладбище посетили сестра Фриске Наталья с дочерью Луной. Родные исполнительницы хита «А я все летала» пригласили всех желающих помянуть ее.
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