Против блогера Ильи Ремесло возбуждено уголовное дело

17 июля 2026, 11:47

Блогера Илью Ремесло задержали по делу о фейках о ВС РФ

Илья Ремесло (Фото: Telegram / @remeslaw)

Блогера и юриста Илью Ремесло задержали в рамках уголовного дела о распространении фейков о Вооружённых силах России. Об этом сообщает SHOT.