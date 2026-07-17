Против блогера Ильи Ремесло возбуждено уголовное дело
Блогера и юриста Илью Ремесло задержали в рамках уголовного дела о распространении фейков о Вооружённых силах России. Об этом сообщает SHOT.
По имеющейся информации, следственные действия связаны с публикациями, которые он сделал после резкой смены своей публичной позиции.
В середине марта Ремесло неожиданно выступил с критикой руководства страны и специальной военной операции, что вызвало широкий общественный резонанс. Вскоре после этого блогер оказался в психиатрической больнице, где, по сообщениям СМИ, провёл около 30 дней.
Теперь Ремесло задержан по уголовному делу о фейках о ВС РФ. Официальные подробности предъявленного обвинения и дальнейшая мера пресечения на данный момент не раскрываются.
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