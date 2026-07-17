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Против блогера Ильи Ремесло возбуждено уголовное дело

Блогера Илью Ремесло задержали по делу о фейках о ВС РФ
Илья Ремесло (Фото: Telegram / @remeslaw)

Блогера и юриста Илью Ремесло задержали в рамках уголовного дела о распространении фейков о Вооружённых силах России. Об этом сообщает SHOT.



По имеющейся информации, следственные действия связаны с публикациями, которые он сделал после резкой смены своей публичной позиции.

В середине марта Ремесло неожиданно выступил с критикой руководства страны и специальной военной операции, что вызвало широкий общественный резонанс. Вскоре после этого блогер оказался в психиатрической больнице, где, по сообщениям СМИ, провёл около 30 дней.

Теперь Ремесло задержан по уголовному делу о фейках о ВС РФ. Официальные подробности предъявленного обвинения и дальнейшая мера пресечения на данный момент не раскрываются.

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Софья Метелева

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