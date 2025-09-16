Дочь Веры Брежневой намекнула на помолвку

16 сентября 2025, 22:05

Подписчики подозревают, что дочь Веры Брежневой собирается замуж

Соня Киперман (Фото: Instagram* / @sonyaxkiperman)

Старшая дочь певицы Веры Брежневой, 24-летняя Соня Киперман, предпочитает не делиться подробностями личной жизни. Однако её новая публикация в запрещённой социальной сети вызвала волну обсуждений. Девушка опубликовала снимок, на котором крупным планом запечатлена её правая рука — на безымянном пальце пользователи заметили кольцо, напоминающее помолвочное.