Дочь Веры Брежневой намекнула на помолвку
Старшая дочь певицы Веры Брежневой, 24-летняя Соня Киперман, предпочитает не делиться подробностями личной жизни. Однако её новая публикация в запрещённой социальной сети вызвала волну обсуждений. Девушка опубликовала снимок, на котором крупным планом запечатлена её правая рука — на безымянном пальце пользователи заметили кольцо, напоминающее помолвочное.
Подписчики тут же начали строить догадки о возможной помолвке. Хотя, по мнению некоторых, украшение может не нести никакой символики — возможно, Соня просто решила продемонстрировать новое ювелирное приобретение.
Комментировать фото, к слову, она не разрешила, что лишь подогрело интерес публики.
Напомним, у Веры Брежневой двое детей. Отцом Сони является предприниматель Виталий Войченко. Позже девочку удочерил Михаил Киперман, с которым Брежнева была в браке с 2006 по 2012 год. В этом союзе у пары также родилась дочь Сара.
*принадлежит Meta, запрещённой в России
