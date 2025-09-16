Марьяна Ро рассказала о насилии в отношениях с Ивангаем
Блогер Марьяна Ро в своём личном блоге прокомментировала недавние заявления Ивана Рудского, более известного как Ивангай. В своём посте она поделилась воспоминаниями о прошлом и охарактеризовала отношения с ним как непростые и эмоционально тяжёлые.
По словам Марьяны, их общение началось, когда ей было 14 лет, а Рудскому — 18. Она обратила внимание на расхождение в юридических нормах, уточнив, что в японской префектуре Хоккайдо, где они находились, возраст согласия на секс составляет 18 лет, а не 13, как якобы утверждал блогер.
«Мне было 14 лет, когда меня принудил Иван Рудской (aka Ивангай). Ему было 18», — отметила Марьяна.Она также рассказала, что на протяжении подросткового возраста испытывала эмоциональную нестабильность и ощущала сильную зависимость от общения с Иваном. По её словам, это сопровождалось чувством внутреннего конфликта, смешанными эмоциями и попытками сохранить контакт.
«Это смесь страха, стыда и надежды, что всё станет лучше», — описала она своё состояние в тот период.Марьяна также упомянула, что в 15 лет столкнулась с вредными привычками и сложным психологическим состоянием, которое, по её мнению, было связано с отношениями. Она призналась, что после расставания долго восстанавливалась и испытывала сложности в эмоциональной сфере.
