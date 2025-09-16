Марьяна Ро рассказала о насилии в отношениях с Ивангаем

16 сентября 2025, 21:43

Марьяна Ро рассказала, как Ивангай изнасиловал её в 14 лет

Марьяна Ро (Фото: Instagram* / @maryanaro)

Блогер Марьяна Ро в своём личном блоге прокомментировала недавние заявления Ивана Рудского, более известного как Ивангай. В своём посте она поделилась воспоминаниями о прошлом и охарактеризовала отношения с ним как непростые и эмоционально тяжёлые.





По словам Марьяны, их общение началось, когда ей было 14 лет, а Рудскому — 18. Она обратила внимание на расхождение в юридических нормах, уточнив, что в японской префектуре Хоккайдо, где они находились, возраст согласия на секс составляет 18 лет, а не 13, как якобы утверждал блогер.





«Мне было 14 лет, когда меня принудил Иван Рудской (aka Ивангай). Ему было 18», — отметила Марьяна.

«Это смесь страха, стыда и надежды, что всё станет лучше», — описала она своё состояние в тот период.