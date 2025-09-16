«Совсем ополоумели?»: Юрий Лоза взорвался из-за гонорара Прохора Шаляпина
Юрий Лоза усомнился в обоснованности высоких гонораров Прохора Шаляпина
Певец Юрий Лоза прокомментировал информацию о повышении цен на выступления шоумена Прохора Шаляпина. Музыкант заявил, что некоторые российские артисты переоценивают свои таланты, когда требуют миллионные гонорары за короткие концерты.
В беседе с Общественной Службой Новостей Лоза выразил недоумение, за какие заслуги можно заплатить более миллиона рублей такому исполнителю, как Шаляпин.
Музыкант подчеркнул, что в стране, где средняя пенсия в Москве редко превышает 20 тысяч рублей, а в регионах ещё меньше, певцы не должны получать такие деньги за непродолжительные выступления.
«Шаляпин далеко не самый вокально сильный артист, он не является серьёзным кумиром поколений, на которого хочется попасть и услышать живьём. Я, разумеется, ничего против него не имею, но надо как-то реально оценивать свои способности», — заметил певец.При этом сам Лоза не стал раскрывать размер своего гонорара за частные мероприятия.