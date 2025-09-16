«Совсем ополоумели?»: Юрий Лоза взорвался из-за гонорара Прохора Шаляпина

16 сентября 2025, 21:54

Юрий Лоза усомнился в обоснованности высоких гонораров Прохора Шаляпина

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Певец Юрий Лоза прокомментировал информацию о повышении цен на выступления шоумена Прохора Шаляпина. Музыкант заявил, что некоторые российские артисты переоценивают свои таланты, когда требуют миллионные гонорары за короткие концерты.





В беседе с Общественной Службой Новостей Лоза выразил недоумение, за какие заслуги можно заплатить более миллиона рублей такому исполнителю, как Шаляпин.



Музыкант подчеркнул, что в стране, где средняя пенсия в Москве редко превышает 20 тысяч рублей, а в регионах ещё меньше, певцы не должны получать такие деньги за непродолжительные выступления.