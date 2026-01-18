Дочь Веры Брежневой устроила распродажу своих брендовых вещей на фоне финансовых сложностей
16-летняя дочь Веры Брежневой распродает за полцены свои брендовые вещи. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Сара Киперман, дочь бывшей солистки «ВИА Гры» и украинского предпринимателя Михаила Кипермана, занялась продажей подержанных вещей премиум-брендов. В ассортименте — одежда, сумки и обувь. Цены на товары значительно ниже рыночных, примерно в два раза.
Среди самых дорогих вещей, которые предлагает Сара: сумка Balenciaga за 1750 долларов; сумка Louis Vuitton за 1550 долларов; сумочка Prada за 550 долларов; кеды Chanel за 450 долларов; кроссовки Dolce Gabbana за 350 долларов; юбка за 350 долларов.
В 2022 году Вера Брежнева покинула Россию. После этого она прекратила отношения с Константином Меладзе. Переехав в Италию, Вера столкнулась с финансовыми трудностями: украинская аудитория критикует её творчество, несмотря на песни на родном языке, а концерты в странах СНГ и Европы проходят при неполных залах. Дочь артистки в настоящее время обучается в итальянской школе и часто делится фотографиями из разных уголков мира.
