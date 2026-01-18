Дочь Веры Брежневой устроила распродажу своих брендовых вещей на фоне финансовых сложностей

18 января 2026, 10:46

SHOT: 16-летняя дочь Веры Брежневой распродаёт за полцены свои брендовые вещи

Сара Киперман (Фото: Инстаграм* @daisylaisyyy)

16-летняя дочь Веры Брежневой распродает за полцены свои брендовые вещи. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.