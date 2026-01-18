Юрист рассказал, почему Долина стала жертвой мошенников

18 января 2026, 09:16

Юрист Соловьев: Долина стала жертвой классической мошеннической схемы

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Лариса Долина стала жертвой классической мошеннической схемы, так как не проявила должной осмотрительности и разумной осторожности. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил заслуженный юрист РФ, ученый-правовед Иван Соловьев.