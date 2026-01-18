Юрист рассказал, почему Долина стала жертвой мошенников
Певица Лариса Долина стала жертвой классической мошеннической схемы, так как не проявила должной осмотрительности и разумной осторожности. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил заслуженный юрист РФ, ученый-правовед Иван Соловьев.
По мнению эксперта, исполнители действовали продуманно и все тщательно спланировали. Исполнительница лишилась не только значительных сумм с банковских счетов, но и своего жилья.
25 декабря Мосгорсуд вынес решение о выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Помимо этого, суд постановил снять с регистрации дочь и внучку артистки. Решение суда вступило в законную силу немедленно.
