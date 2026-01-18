Москвич просит Ирину Аллегрову спасти его от долга в 1,3 млн

18 января 2026, 10:39

Суд обязал москвича выплатить более 1 млн рублей за ДТП с автомобилем Аллегровой

Ирина Аллегрова (Фото: кадр из шоу «Новая волна 2025»)

Суд обязал жителя Москвы выплатить более миллиона рублей за ДТП с автомобилем Ирины Аллегровой. Сама певица в инциденте не участвовала и, как сообщает Telegram-канал Mash, не знает о случившемся.