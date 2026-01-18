Москвич просит Ирину Аллегрову спасти его от долга в 1,3 млн
Суд обязал жителя Москвы выплатить более миллиона рублей за ДТП с автомобилем Ирины Аллегровой. Сама певица в инциденте не участвовала и, как сообщает Telegram-канал Mash, не знает о случившемся.
Авария произошла весной 2024 года на западе Москвы. Автомобиль Hyundai, которым управлял москвич Вадим, столкнулся с Kia, зарегистрированной на артистку. После удара иномарку отбросило на ограждение. Оценка ущерба показала 2,2 миллиона рублей.
Представители Аллегровой предложили решить вопрос добровольно при условии полной компенсации. Владелец Hyundai отказался, полагая, что выплаты по ОСАГО покроют сумму. Однако страхового лимита в 400 тысяч рублей оказалось недостаточно.
Суд удовлетворил иск поверенных певицы, однако снизил сумму взыскания до 1,3 миллиона рублей. Ответчик не обжаловал решение, но ожидает его вступления в законную силу. Мужчина выразил надежду, что информация о деле дойдёт до Ирины Аллегровой, и она откажется от взыскания оставшейся суммы.
