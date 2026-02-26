«Ну всё, приплыли»: дочь Виктории Бони мечтает о люксовой сумке Hermes или Chloe

26 февраля 2026, 22:34

Дочь Виктории Бони попросила сумку почти за 200 тысяч рублей

Виктория Боня с дочерью (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

13-летняя дочь Виктории Бони вновь удивила подписчиков своими желаниями. На этот раз Анджелина захотела брендовый аксессуар стоимостью почти 200 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Ранее девушка уже становилась героиней обсуждений после того, как эмоционально отреагировала на перелёт эконом-классом, а теперь, по словам Бони, её запросы вышли на новый уровень.





«Ну всё, приплыли. Дочка уже просит Hermes Birkin или Chloe сумочку», — с иронией пожаловалась Виктория.