«Ну всё, приплыли»: дочь Виктории Бони мечтает о люксовой сумке Hermes или Chloe
Дочь Виктории Бони попросила сумку почти за 200 тысяч рублей
13-летняя дочь Виктории Бони вновь удивила подписчиков своими желаниями. На этот раз Анджелина захотела брендовый аксессуар стоимостью почти 200 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Ранее девушка уже становилась героиней обсуждений после того, как эмоционально отреагировала на перелёт эконом-классом, а теперь, по словам Бони, её запросы вышли на новый уровень.
«Ну всё, приплыли. Дочка уже просит Hermes Birkin или Chloe сумочку», — с иронией пожаловалась Виктория.Подписчики уверены, что исполнение очередной мечты подростка — лишь вопрос времени.