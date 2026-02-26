«Один миг»: Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков отметили 18-ю годовщину отношений

26 февраля 2026, 21:32

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков отметили 18-ю годовщину отношений

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Instagram* @juliakovalchuk)

Певица Юлия Ковальчук и музыкант Алексей Чумаков празднуют 18 лет с начала отношений. В честь этой даты артистка опубликовала в своём блоге серию архивных и новых фотографий с супругом.





Ковальчук и Чумаков узаконили отношения в октябре 2013 года, до этого они встречались пять лет. В браке у пары родились две дочери. Первенец Амелия появилась на свет 12 октября 2017 года, а в июле 2023 года родилась Алисия. Супруги предпочитают не показывать лица детей в публичном пространстве.



Несмотря на инцидент прошлого года, когда Алексей в одном из интервью неосторожно высказался о жене и столкнулся с критикой в интернете, пара сохранила крепкие отношения. Юлия тогда поддержала мужа.

«18 лет как один миг...» — подписала серию опубликованных фото певица.