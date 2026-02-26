Достижения.рф

Хирург оценил стоимость операции блогера Вали Карнавал на нос

Валя Карнавал потратила до 1,2 млн рублей на ринопластику
Валя Карнавал (Фото: Instagram* / @karna.val)

В сети обсудили возможные изменения внешности Вали Карнавал — по мнению пластического хирурга Дениса Агапова, блогерша, вероятно, сделала ринопластику. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Специалист отметил, что у неё заметны характерные признаки хирургической коррекции носа.

«У Валентины есть все признаки выполненной ринопластики, характерные изменения внешнего вида костно-хрещевой пирамиды и изменения внешнего вида лобулярного отдела кончика носа. Сделано достойно, но с возрастом у таких пациентов выраженное сужение спинки носа — будет смотреться характерно прооперированно, но для молодого лица вполне себе симпатично», — рассказал он.
По словам врача, стоимость подобной операции в московских клиниках обычно составляет от 600 тысяч до 1,2 миллиона рублей — итоговая цена зависит от уровня специалиста и выбранной клиники.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

