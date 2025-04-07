Дочь Виктории Бони умоляла ее не подниматься на Эверест

Виктория Боня (фото: Telegram @v_bonya)
Виктория Боня приняла решение подняться на Эверест. Модель тщательно готовилась к восхождению, однако ее дочь была против затеи матери.
В списке тренировок у Бони значились занятия спортом в специальной маске, которая имитирует разряженный воздух. К тому же модель проверила свое здоровье для избежания осложнений во время похода. Уже перед своим отлетом в Монако Виктория попробовала взойти на возвышенность, на которую поднялась за час с 20-килограммовым рюкзаком на плечах.
Как оказалось, дочь Бони была против идеи о восхождении на гору.
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«Лечу на неделю в Дубай, там неделю море, солнце, отдых, объедание и так далее, потом на Эверест!» —, поделилась планами блогер.
Как оказалось, дочь Бони была против идеи о восхождении на гору.
«Мамку на Эверест отпускаешь с легким сердцем? Как нет?» — цитирует признание Виктории 7Дней.
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Иван Мусатов