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Дочь Виктории Бони умоляла ее не подниматься на Эверест

Виктория Боня (фото: Telegram @v_bonya)

Виктория Боня (фото: Telegram @v_bonya)

Виктория Боня приняла решение подняться на Эверест. Модель тщательно готовилась к восхождению, однако ее дочь была против затеи матери.
В списке тренировок у Бони значились занятия спортом в специальной маске, которая имитирует разряженный воздух. К тому же модель проверила свое здоровье для избежания осложнений во время похода. Уже перед своим отлетом в Монако Виктория попробовала взойти на возвышенность, на которую поднялась за час с 20-килограммовым рюкзаком на плечах.

«Лечу на неделю в Дубай, там неделю море, солнце, отдых, объедание и так далее, потом на Эверест!» —, поделилась планами блогер.

Как оказалось, дочь Бони была против идеи о восхождении на гору.

«Мамку на Эверест отпускаешь с легким сердцем? Как нет?» — цитирует признание Виктории 7Дней.

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«Жалею, что раньше этого не сделал»: Стас Михайлов похвастался, что смог побороть зависимость
Стас Михайлов смог отказаться от алкоголя
07 апреля 2025, 02:16

Стас Михайлов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певец Стас Михайлов в последние годы сильно преобразился. По признанию артиста, он бросил пить алкоголь и начал заниматься спортом.
«Жалею, что раньше этого не сделал. Алкоголь, когда убираешь даже чуть-чуть, все сразу на место становится. Мысли другие, всё другое», — цитирует слова Михайлова 7Дней.

По признанию артиста, он также начал заниматься спортом. Его мотиватором стала супруга Инна Михайлова. Жена следит за собой и находится в прекрасной физической форме.

Народный артист РФ рассказывает, что Инна просыпается в пять утра для занятий на беговой дорожке. К тому же женщина профессионально занималась плаванием.

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Киркоров опоздал с выходом на сцену из-за просмотра матча с Овечкиным
06 апреля 2025, 23:31

Филипп Киркоров (Фото: Telegram/official_kirkorov)

Народный артист России Филипп Киркоров опоздал с выходом на сцену из-за просмотра хоккейного матча с Александром Овечкиным, в котором последний побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по общему числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом признался сам певец.
«Пользуясь случаем, хочу поздравить Александра, это мой друг большой. (Смотрел матч) вот буквально перед тем, (как выйти на сцену), я даже чуть-чуть опоздал», — цитирует Киркорова ТАСС.

По признанию артиста, он смотрел момент гола Овечкина, который стал для него рекордным. Киркоров принимал участие в юбилейном концерте народного артиста РФ Александра Буйнова в Государственном Кремлевском дворце.

Напомним, что 6 апреля Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по общему числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. В общем на счету россиянина 895 голов. Прошлый рекорд принадлежал канадскому форварду Уэйну Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы.

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#хоккей
#концерт
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«Сгорела в огне после смерти мужа»: подробности гибели актрисы, за которую в фильме пела Алла Пугачёва
Актриса Людмила Суворкина погибла при пожаре в Москве
06 апреля 2025, 22:29

Людмила Суворкина (фото: кадр из фильма «Центровой из поднебесья»)

Людмила Суворкина трагически погибла при пожаре в Москве. Последние дни актриса доживала в катастрофических условиях.
В воскресенье, 6 апреля, стало известно о гибели 47-летней артистки. Накануне вечером, в районе 22:00, произошёл пожар в шестиэтажном доме на Лесной улице. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. После тушения пожарные обнаружили тело звезды советских экранов.

Суворкина снималась в кино и появлялась на телевидении. В её фильмографии 12 работ. Звёздный час актрисы наступил в 1975 году, когда она сыграла в мелодраме «Центровой из поднебесья», где исполнила роль певицы Нины Челноковой. В картине звучит песня композитора Александра Зацепина «До свидания, лето», которая популярна до сих пор. А исполняла эту композицию Суворкина в фильме голосом Аллы Пугачёвой.

Судьба актрисы пошла под откос около пяти лет назад, после смерти её супруга-режиссёра. Суворкина жаловалась, что проживающий отдельно сын совершенно не вспоминает о ней, а соседи женщины отмечали, что её квартира превратилась в большую свалку. Однако, к счастью, нашёлся один неравнодушный сосед, который вызвался помогать ей выносить мусор и покупать продукты.

«Актриса доживала последние дни в катастрофических условиях. В начале марта женщина потеряла паспорт. 25 марта ей обрезали газовую трубу. Возможно, 5 апреля она пыталась приготовить себе пищу и разожгла костёр, что и стало причиной возгорания в квартире», – пишет «Московский Комсомолец».
В кино Людмила Суворкина снималась до 2013 года. Среди её самых известных работ – «Дети Ванюшина», «Недоросль», «Француз», «Жизнь и судьба». В 1999 году актриса была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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«Лучше три волосины, но свои»: Клава Кока рассказала о неудачном бьюти-эксперименте
Клава Кока рассказала о неудачной попытке смены имиджа
06 апреля 2025, 21:45

Клава Кока (фото: Telegram @klavacoca)

Клава Кока рассказала о последствиях смены имиджа. Певица в очередной раз убедилась, что ей по душе естественность.
Исполнительница хита «Покинула чат» решила кардинально сменить имидж. Для этого она 11 часов провела в салоне красоты. Однако результат ей совершенно не понравился. Звезда не испытала никакой радости, увидев себя с новой причёской с нарощенными волосами.

«Я решилась на смену причёски и жёстко облажалась. Я долго решалась, очень переживала, и по итогу всё пошло не так. Всю ночь проплакала из-за новой прически», – рассказала Кока в личном блоге.
В итоге она решила обратиться за помощью к знаменитому стилисту Владу Лисовцу, который вернул ей блонд и привычную стрижку.

После неудачного эксперимента Кока резюмировала, что ей близка натуральность, поэтому пусть лучше будут три волосины, но свои.

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#шоу-бизнес
#соцсети
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Семенович заявила, что заслужила госнаграду от Путина
06 апреля 2025, 21:27

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)

Президент России Владимир Путин наградил певицу Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве». Новость наделала много шума, но экс-солистка «Блестящих» заявила, что заслужила эту награду.
На московском фестивале «Удачные песни» Семенович прокомментировала ситуацию, заявив, что происки хейтеров мало её волнуют.

«Критика есть всегда. Когда человек успешный, он кого-то обязательно раздражает, поэтому критика, конечно, была, но я на неё никогда не обращаю внимания», – заявила Анна Семенович в беседе с журналистом NEWS.ru.
Певица отметила, что заслужила эту награду, поскольку уже на протяжении 12 лет ведёт программу «Дембельский альбом» на «Русском радио». Также Семенович гордится тем, что ездила несколько раз в зону СВО и выступала перед российскими бойцами.

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