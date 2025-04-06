«Сгорела в огне после смерти мужа»: подробности гибели актрисы, за которую в фильме пела Алла Пугачёва

Людмила Суворкина (фото: кадр из фильма «Центровой из поднебесья»)
Людмила Суворкина трагически погибла при пожаре в Москве. Последние дни актриса доживала в катастрофических условиях.
В воскресенье, 6 апреля, стало известно о гибели 47-летней артистки. Накануне вечером, в районе 22:00, произошёл пожар в шестиэтажном доме на Лесной улице. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. После тушения пожарные обнаружили тело звезды советских экранов.
Суворкина снималась в кино и появлялась на телевидении. В её фильмографии 12 работ. Звёздный час актрисы наступил в 1975 году, когда она сыграла в мелодраме «Центровой из поднебесья», где исполнила роль певицы Нины Челноковой. В картине звучит песня композитора Александра Зацепина «До свидания, лето», которая популярна до сих пор. А исполняла эту композицию Суворкина в фильме голосом Аллы Пугачёвой.
Судьба актрисы пошла под откос около пяти лет назад, после смерти её супруга-режиссёра. Суворкина жаловалась, что проживающий отдельно сын совершенно не вспоминает о ней, а соседи женщины отмечали, что её квартира превратилась в большую свалку. Однако, к счастью, нашёлся один неравнодушный сосед, который вызвался помогать ей выносить мусор и покупать продукты.
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Суворкина снималась в кино и появлялась на телевидении. В её фильмографии 12 работ. Звёздный час актрисы наступил в 1975 году, когда она сыграла в мелодраме «Центровой из поднебесья», где исполнила роль певицы Нины Челноковой. В картине звучит песня композитора Александра Зацепина «До свидания, лето», которая популярна до сих пор. А исполняла эту композицию Суворкина в фильме голосом Аллы Пугачёвой.
Судьба актрисы пошла под откос около пяти лет назад, после смерти её супруга-режиссёра. Суворкина жаловалась, что проживающий отдельно сын совершенно не вспоминает о ней, а соседи женщины отмечали, что её квартира превратилась в большую свалку. Однако, к счастью, нашёлся один неравнодушный сосед, который вызвался помогать ей выносить мусор и покупать продукты.
«Актриса доживала последние дни в катастрофических условиях. В начале марта женщина потеряла паспорт. 25 марта ей обрезали газовую трубу. Возможно, 5 апреля она пыталась приготовить себе пищу и разожгла костёр, что и стало причиной возгорания в квартире», – пишет «Московский Комсомолец».В кино Людмила Суворкина снималась до 2013 года. Среди её самых известных работ – «Дети Ванюшина», «Недоросль», «Француз», «Жизнь и судьба». В 1999 году актриса была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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Анастасия Чинкова