Киркоров опоздал с выходом на сцену из-за просмотра матча с Овечкиным

Филипп Киркоров (Фото: Telegram/official_kirkorov)
Народный артист России Филипп Киркоров опоздал с выходом на сцену из-за просмотра хоккейного матча с Александром Овечкиным, в котором последний побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по общему числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом признался сам певец.
«Пользуясь случаем, хочу поздравить Александра, это мой друг большой. (Смотрел матч) вот буквально перед тем, (как выйти на сцену), я даже чуть-чуть опоздал», — цитирует Киркорова ТАСС.
По признанию артиста, он смотрел момент гола Овечкина, который стал для него рекордным. Киркоров принимал участие в юбилейном концерте народного артиста РФ Александра Буйнова в Государственном Кремлевском дворце.
Напомним, что 6 апреля Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по общему числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. В общем на счету россиянина 895 голов. Прошлый рекорд принадлежал канадскому форварду Уэйну Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы.
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Иван Мусатов