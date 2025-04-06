Киркоров опоздал с выходом на сцену из-за просмотра матча с Овечкиным

Народный артист России Филипп Киркоров опоздал с выходом на сцену из-за просмотра хоккейного матча с Александром Овечкиным, в котором последний побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по общему числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом признался сам певец.