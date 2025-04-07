«Жалею, что раньше этого не сделал»: Стас Михайлов похвастался, что смог побороть зависимость

Стас Михайлов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Певец Стас Михайлов в последние годы сильно преобразился. По признанию артиста, он бросил пить алкоголь и начал заниматься спортом.
«Жалею, что раньше этого не сделал. Алкоголь, когда убираешь даже чуть-чуть, все сразу на место становится. Мысли другие, всё другое», — цитирует слова Михайлова 7Дней.
По признанию артиста, он также начал заниматься спортом. Его мотиватором стала супруга Инна Михайлова. Жена следит за собой и находится в прекрасной физической форме.
Народный артист РФ рассказывает, что Инна просыпается в пять утра для занятий на беговой дорожке. К тому же женщина профессионально занималась плаванием.
Читайте также:
Киркоров опоздал с выходом на сцену из-за просмотра матча с Овечкиным
«Лучше три волосины, но свои»: Клава Кока рассказала о неудачном бьюти-эксперименте
Семенович заявила, что заслужила госнаграду от Путина
Иван Мусатов